"Markt bleibt anfällig für Rücksetzer"

„Da das Aktienbarometer nahezu auf Tageshoch aus dem Handel ging, winkt dem Dax heute möglicherweise der unmittelbare Ausbau des bisherigen Rekordlevels“, meinte Jörg Scherer, technischer Analyst bei der Düsseldorfer Bank HSBC, vor der Eröffnung. Für Charttechniker ist es derzeit schwierig, neue Kursprognosen zu erstellen, weil sich der deutsche Leitindex auf neuen Rekordmarken aufhälten. „Uncharted territory“ nennen das die Experten.

Einen Blick auf die Handelsumsätze werfen die Analysten der Hessischen Landesbank (Helaba). Da die Wahl in Frankreich am kommenden Sonntag ihre Schatten voraus und in dieser Woche weitere, wichtige Events auf der Agenda, „überrascht es nicht, dass die Handelsumsätze zu wünschen übrig lassen.“ Gestern lagen diese, bei steigenden Kursen, unterhalb des 10-Tage-Durchschnitts. An den beiden Vortagen, als es für den Dax tendenziell abwärts ging, wurde der Durchschnittswert übertroffen. „Dies zeigt, neben anderen technischen Warnsignalen, dass der Markt weiterhin anfällig für Rücksetzer bleiben sollte“, meinen die Experten.

Die Experten des Börsenstatistik-Magazins Index-Radar sehen für den Dax durchaus noch etwas Luft nach oben. Allerdings geben sie auch zu bedenken, dass mit weiteren Rekorden die Bereitschaft der Investoren zu Gewinnmitnahmen steigt.

Eine Zinserhöhung der Fed am heutigen Mittwoch gilt als ausgeschlossen, Experten erwarten aber ein Signal für einen solchen Schritt im Juni. Weitere Hinweise erhoffen sich Börsianer von den Beschäftigtenzahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP, die einen Vorgeschmack auf die offiziellen Zahlen am Freitag geben. Analysten rechnen für April mit 175.000 neu geschaffenen Stellen, nach einem Plus von 263.000 im Vormonat.

Auf der Unternehmensseite legt VW heute seine Geschäftszahlen vor. Die Commerzbank und Allianz haben zu Hauptversammlungen geladen.

An der Wall Street hatten sich die großen Indizes am Dienstag nach Handelsschluss in Europa kaum mehr bewegt. Dabei dämpften vor allem enttäuschende Autoabsatzzahlen die Stimmung. . Die nach Börsenschluss veröffentlichten Zahlen von Apple kamen ebenfalls nicht gut an: Die Aktien des iPhone-Herstellers verloren nachbörslich zwei Prozent.

In China tendierten die Börsen am Mittwoch schwächer, der Shanghai-Composite lag 0,3 Prozent im Minus. In Tokio bleibt die Börse von Mittwoch bis Freitag wegen der nationalen Feiertage ("Goldene Woche") geschlossen.