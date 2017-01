 Börse Frankfurt: MDax und SDax steigen auf Rekordhoch

FrankfurtAm Dienstag startetet der Dax mit Gewinnen in den Tag. Am Morgen eröffnete das Börsenbarometer bei 11.632 Punkten gut 0,3 Prozent über dem Vortages-Schlusskurs. Zuletzt notierte der Dax mit 0,1 Prozent leicht im Plus bei 11.610 Punkten. Am Montag hatte der Index ein Prozent höher bei 11.598 Punkten geschlossen, so hoch wie seit August 2015 nicht. Da Börsen in London, China und New York nun ebenfalls geöffnet sind, ist mit anziehenden Umsätzen zu rechnen. Bei den Nebenwerten ist das besonders deutlich zu spüren. Denn diese sind besonders gefragt: Der MDax und der SDax stiegen kurz nach Handelsbeginn um 0,6 und 0,5 Prozent auf 22.531 und 9682 Punkte und notierten damit so hoch wie noch nie.

Vor gut einem Jahr hatten die chinesischen Börsen die Anleger in Atem gehalten – die Kurse brachen ein, auch in Europa wankten die Börsen. Auch beim diesjährigen Handelsauftakt ist die Situation bei Händlern noch präsent, doch: „Ich denke nicht, dass wir eine Wiederholung sehen werden, wenn man in Betracht zieht, dass die Weltwirtschaft in einer besseren Verfassung ist”, sagt Jingyi Pan, Marktstratege beim Wertpapierhändler IG in Singapur.

In China legten die Börsenbarometer CSI 300 und Shanghai Composite am ersten Handelstag im neuen Jahr je ein Prozent zu. Der MSCI-Index für die Asien-Pazifik-Region ohne Japan stieg um knapp 0,6 Prozent. Die Börsen in Tokio blieben feiertagsbedingt geschlossen. Die europäischen Börsen hatten am Montag den höchsten Stand seit zwölf Monaten erreicht.

Unter den Dax-Unternehmen zählten VW-Titel mit einem Plus von 1,6 Prozent zu den Gewinnern am Morgen, gefolgt von RWE, deren Papiere rund 1,3 Prozent zulegten. Verloren haben die Papiere der Deutschen Bank, die sich um bis zu 2,5 Prozent verbilligten. Nach den Kursgewinnen der vergangenen drei Monate haben die Anleger nun Kasse gemacht. Die Analysten von Kepler Cheuvreux hatten die Aktien herunter auf „hold” von „buy” gestuft. Nach dem milliardenschweren Vergleich der Bank mit den US-Behörden im Hypothekenstreit kurz vor Weihnachten seien Gewinnmitnahmen zu empfehlen, schrieben die Analysten. Das Kursziel ließen sie unverändert bei 14,85 Euro. In den letzten drei Monaten hatten die Titel mehr als 50 Prozent an Wert gewonnen. Auf Jahressicht zählten sie mit einem Abschlag von über 20 Prozent aber zu den Dax-Schlusslichtern.

Auf dem Terminkalender steht die Veröffentlichung einiger Konjunkturdaten wie den vorläufigen Verbraucherpreisen in Deutschland sowie den Bauausgaben und dem ISM-Einkaufsmanagerindex in den USA. Die Autobranche erwartet im Tagesverlauf aktuelle Zahlen zum Autoabsatz in Deutschland und den USA.