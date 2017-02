FrankfurtKursgewinne in Asien und an der Wall Street haben dem Dax zu einem freundlichen Wochenauftakt verholfen. Der deutsche Leitindex kletterte bis zum Montagnachmittag um 0,90 Prozent auf 11 771 Punkte und knüpfte so an sein kleines Plus vom Freitag an.

Die asiatischen Börsen profitierten von freundlicheren Signalen von US-Präsident Donald Trump gegenüber Japan und China, erklärte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Dies seien erstaunlich gute Nachrichten für all diejenigen, die sich Sorgen über die Beziehungen der USA zu den beiden asiatischen Wirtschaftsmächten gemacht hätten. „Der US-Präsident vermied alle Anfeindungen, und vor allem wurde das empfindlich Thema Währungsentwicklung nicht angesprochen“, schrieben die Analysten der Metzler-Bank. Die USA wollen die Beziehungen zu Japan vertiefen und die Sicherheit des Landes gewährleisten, sagte Trump nach einem Gespräch mit Abe am Freitag in Washington. Zudem hatte die Wall Street am Freitag dank Trumps angedeuteter Steuerpläne mit Gewinnen geschlossen.

Am Devisenmarkt honorierten die Anleger dies mit Dollar-Käufen: Der Greenback stieg um 0,9 Prozent auf ein Zwei-Wochen-Hoch von 114,16 Yen. Zudem spekulierten die Anleger weiter auf den „phänomenalen“ Steuerplan, den Trump vorige Woche angekündigt habe, erklärte Commerzbank-Analystin Esther Reichelt. An der Wall Street hatte dieses neuerliche Versprechen zum Wochenschluss die Kurse auf frische Allzeithochs getrieben.

Auch den anderen deutschen Indizes half am Montag der Rückenwind aus Übersee: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,87 Prozent auf 23 232,27 Punkte und setzte so seinen Rekordlauf fort. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,54 Prozent auf 1880,71 Zähler vor und hielt sich damit weiter auf dem höchsten Niveau seit Dezember 2015. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,54 Prozent auf 3288,43 Punkte nach oben.

Die schlechtesten Anlagen 2016 Sparbuch Seit Jahren lässt sich mit dem Sparbuch nichts mehr verdienen. So war es auch 2016. Wer Anfang des Jahres 100.000 Euro anlegt hat einen Gewinn von gerade mal 50 Euro – entsprechend von 0,05 Prozent gemacht. Immerhin verloren Anleger aber zumindest nominal – also ohne Berücksichtigung der Inflation – auch nichts. Alle Angaben ohne Transaktionskosten. Stand 30.12.2016

Mexikanischer Peso Dem mexikanischen Peso – dem zweitgrößten Verlierer der Hauptwährungen zum Euro – machte der Wahlsieg von Donald Trump zum US-Präsidenten zu schaffen. Kein Wunder, die USA sind Mexikos wichtigster Handelspartner, doch Trump will den Handel massiv besteuern und die Grenzen zu Mexiko dichter machen- auch wenn zuletzt vom dem im Wahlkampf propagierten Mauerbau nichts mehr zu hören war. Wer zu Jahresbeginn 100.000 Euro in mexikanischen Peso anlegt, verfügte Ende des Jahres jetzt nur noch über 89.510 Euro.

Britisches Pfund Das knappe Votum der Briten für einen Austritt aus der Europäischen Union schockte am 24. Juni Europa die ganze westliche Welt. Der britische Aktienmarkt erholte sich – wie auch andere europäische Börsen – von dem Schock zwar recht schnell und legte zweistellig zu. Doch das britische Pfund selbst steht weiter unter massivem Druck. Zum Euro hat es in diesem Jahr gut 13 Prozent verloren und damit so viel wie keine andere Hauptwährung. Aus 100.000 in Pfund investierten Euro wurden so nur noch 86.980 Euro.

Aktien China Der Entwicklung der chinesischen Wirtschaft verunsichert Anleger weltweit seit anderthalb Jahren. Das spiegelt sich auch der Börse wider. Der Leitindex CSI 300, der die 300 größten Aktien Festlandchinas erfasst, verlor über elf Prozent. Da gleichzeitig der Yuan zum Euro weiter abwertete, bleiben Anlegern die 100.000 Euro in den Index investiert haben, nur 85.450Euro übrig.

Aktien Ägypten In Ägypten gab die Zentralbank den Wechselkurs im November frei, das ägyptische Pfund stürzte ab. Der ägyptische Leitindex EGX 30 gewann zwar über 70 Prozent - Euro Anleger hatten aber am Jahresende von 100.000 investierten Euro nur noch 79.570 Euro übrig.

Aktien Ghana Der Aktienindex der ebenfalls sehr kleinen Börse in Ghana, verlor ebenfalls stark. Von 100.000 Euro bleiben nur 77.840 Euro übrig. Die agrarisch strukturierte Wirtschaft des als Musterdemokratie auf dem Kontinent geltenden Landes, schrumpft. Das Land ist stark vom Export von Rohstoffen wie Gold, Öl, Kakao und Edelhölzern abhängig. Dabei steigen zwar im vergangenen Jahr viele Rohstoffpreise, doch der Kakaopreis brach um fast ein Drittel ein.

Aktien Nigeria Deutsche Anleger, die 2016 an der kleinen nigerianischen Börse 100.000 Euro investierten, hatten Ende des Jahres nur noch 61.390 Euro auf dem Konto. Das lag vor allem daran, dass die Währung Naira im Sommer einbrach, nachdem die Zentralbank die Anbindung der heimischen Währung an den Dollar aufgab.

In Europa bremste allerdings die Unsicherheit über die bald anstehenden Wahlen die Kauflaune. „Die europäischen Börsen sind gefangen zwischen der anhaltenden Euphorie aus den USA und den heimischen politischen Sorgen vor den Wahlen in den Niederlanden und in Frankreich“, sagte Thomas Altmann, Fondsmanager bei QC-Partners.

Der einstige Favorit im Rennen um das Präsidentenamt in Frankreich, der Konservative François Fillon, bekräftigte am Sonntagabend, trotz einer Korruptionsaffäre an seiner Kandidatur festhalten zu wollen. Die beiden Wahlrunden finden im April und Mai statt. In den Niederlanden wird schon am 15. März ein neues Parlament gewählt. Anleger fürchten, dass auch dort europafeindliche Kräfte Zuspruch erhalten.

Im deutschen Handel standen die im MDax gelisteten Aktien von Stada im Fokus: Gleich zwei Bieter haben dem Hersteller von Nachahmer-Arzneimittel zufolge Interesse an Stada. Einer davon sei der britische Finanzinvestor Cinven, der einen Preis von 56 Euro je Aktie in Aussicht gestellt habe. „Das ist ein sehr attraktives Angebot für Stada-Aktionäre“, sagte Analyst Ulrich Huwald von Warburg Research. „Wir glauben, die Chancen für eine tatsächliche Offerte sind deutlich gestiegen und ein Bieterwettkampf ist möglich“, sagte Kepler-Cheuvreux-Analyst Oliver Reinberg. Bei überdurchschnittlichem Umsatz stiegen die Titel um 14,9 Prozent auf ein Rekordhoch von 57,10 Euro.

Daneben standen Stabilus mit einem Plus von fünf Prozent im SDax ganz oben. Der größte Zukauf in der Firmengeschichte beschleunigt beim Auto- und Industriezulieferer das Wachstum. Lange Gesichter dagegen bei den Fans und Aktionären vom BVB: Die Titel verloren rund ein Prozent. Laut Händlern stimmt die Niederlage der Dortmunder im Bundesliga-Spiel gegen Darmstadt die Anleger skeptisch. „Am Dienstag müssen die Borussen ja nach Lissabon, und so richtig rund läuft es bei ihnen im Moment nicht.“