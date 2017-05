Börse Frankfurt : Nach dem erneuten Rekordhoch kehrt Ruhe ein

Datum: 05.05.2017 08:00 Uhr

Update: 05.05.2017, 08:30 Uhr

Erstmals in der Geschichte ging der Dax gestern bei über 12.600 Punkten aus dem Handel. Nach der erneuten Rekordjagd dürfte es am letzten Handelstag der Woche ruhiger zugehen. Der Blick geht am Nachmittag in die USA.