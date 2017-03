 Börse Frankfurt: Nach US-Börsenstart steigt Dax etwas

FrankfurtBeim deutschen Leitindex sucht man die Spannung heute vergeblich – erst langsam stieg er zuletzt um leichte 0,02 Prozent an und lag bei 12.042 Zählern. Der Dow Jones könnte die Anleger etwas in Kauflaune gebracht haben, lag er doch zuletzt mit leichten 0,15 Prozent im Plus und startete so fester in den letzten Börsentag der Woche.

Höhenflüge gab es stattdessen bei Infineon Technologies. Zuletzt stiegen die Wertpapiere des Unternehmens um 8,83 Prozent in die Höhe. Der Grund: Infineon erwartet einen stärkeren Anstieg von Umsatz und Ergebnis als bisher. Ein Umsatzplus von ganzen acht Prozent wird im zweiten Geschäftsquartal erwartet.

Der stärkere Eurokurs, der zuletzt um 0,19 Prozent zum Dollar stieg, könnte dagegen ein Grund für den langatmigen Dax sein. Ein starker Euro kann nämlich Nachteile für die Exportwirtschaft bergen.

Laut Prognosen der Analysten könnte der Dax aber über der wichtigen psychologischen Marke von 12.000 Punkten ins Wochenende starten.

Der MDax veränderte sich zuletzt um 0,21 Prozent ins Plus, der SDax rutschte mit 0,08 Prozent ins Minus. Im MDax stieg Rheinmetall zuletzt rasant in die Höhe, zuletzt um satte 4,11 Prozent. Der Konzern schloss im Rennen um einen milliardenschweren Auftrag der Bundeswehr ein Bündnis mit dem Elektronikkonzern Rohde & Schwarz. Die Bundeswehr will Funksysteme erneuern und damit tausende Bundeswehr-Fahrzeuge umrüsten.

Im Mittelpunkt des heutigen Interesses steht zudem weiter das Gezänk um die Gesundheitsreform des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Am Donnerstag war eine Abstimmung im Repräsentantenhaus verschoben worden, da die Erfolgschancen unklar waren. Trump verlangte daraufhin ultimativ ein Votum am Freitag. „Scheitert er, dürften die Märkte auch die Umsetzung einer großen Steuerreform oder eines umfangreichen Infrastrukturprogramms infrage stellen“, betonte Commerzbank-Analyst Lutz Karpowitz. Experten zufolge fehlt Trump bei einer Ablehnung finanzieller Spielraum für seine geplanten „phänomenalen“ Steuersenkungen und billionenschweren Infrastruktur-Investitionen. Selbst bei einer Zustimmung des Repräsentantenhauses sei „Trumpcare“ noch nicht in trockenen Tüchern, warnte Commerzbank-Analyst Lutz Karpowitz. „Denn es bleibt immer noch die Hürde im Senat, der nächste Woche abstimmen soll. Und dort ist die Sache keineswegs einfacher.“

Das Prinzip festverzinslicher Wertpapiere Zinsen und Rückzahlung Festverzinsliche Anleihen haben einen fixen Zinskupon, der sich auf den Nominalbetrag von 100 Prozent, also zum Beispiel 1 000 Euro, bezieht. Zu diesem Betrag werden die Papiere am Ende der Laufzeit zurückbezahlt. Bei einem Kurs von 100 Prozent entspricht also die Rendite dem zugesicherten Zins.

Kurse und Renditen Während der Laufzeit werden Anleihen gehandelt, deshalb schwanken die Kurse, die in Prozent angegeben werden. Der Rückzahlungswert bleibt unverändert bei 100 Prozent. Die Zinskupons, die sich auf den Nominalwert beziehen, verändern sich ebenfalls nicht. Weil Zinszahlungen und Tilgungen gleichbleiben, sinkt die Rendite für Neueinsteiger, wenn die Kurse steigen. Umgekehrt ist es genauso: Wenn die Kurse fallen, dann steigen die Renditen für Investoren, die neu zugreifen und bis zur Fälligkeit halten.

Renditeentwicklung Entwicklung - Die Kurse vieler Anleihen - vor allem die von Staatsanleihen im Euro-Raum und in Japan - sind so stark über 100 Prozent gestiegen, dass Anleger trotz der Zinsen weniger Geld wiederbekommen, als sie angelegt haben. Somit sind die Renditen für Neueinsteiger sogar negativ. Das geht umso schneller, weil die Kupons stetig sinken. So haben zweijährige Bundesschatzanweisungen in Deutschland seit dem 20. August 2014 einen Kupon von null Prozent, seit dem 21. Januar 2015 gilt das auch für fünfjährige Bundesobligationen und seit dem 13. Juli 2016 auch für die neue zehnjährige Bundesanleihe.

Auch Merck legte heute kräftig zu – mit zuletzt dicken 2,2 Prozent. Seit neun Jahren kann der Pharmakonzern endlich wieder ein neues Medikament auf den Markt bringen – zumindest in den USA. In der EU wird dieses Jahr allerdings auch eine Zulassung erwartet. Das Absatzpotenzial des Krebsmittels Avelumab ist laut einem Börsianer zwar zunächst begrenzt, erhält es aber auch für weitere Indikationen die Zulassung, sind jährliche Spitzenumsätze von mehr als 2,5 Milliarden Euro drin, sagte dieser.

Die Allianz lag zuletzt mit 1,31 Prozent im Minus und bildete so das Schlusslicht des deutschen Leitindex. Dies kann an einer Verkaufsempfehlung einer französischen Großbank liegen. Mit einem Minus von 1,26 Prozent lag Heidelbergcement zuletzt auf Rang zwei der Verlierer.

Frankfurter Börse Der Dax stagniert, Unternehmen überraschen. (Foto: dpa)

Auf der Konjunkturseite stehen die Stimmungsbarometer der deutschen und europäischen Einkaufsmanager auf dem Terminplan. Aus den USA werden die Auftragseingänge für langlebige Güter erwartet.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland etwas nachgegeben. Dow Jones, Nasdaq und S&P500 beendeten die Sitzung fast unverändert.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Freitag um 0,9 Prozent auf 19.263 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,8 Prozent auf 3274 Punkte.