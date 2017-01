FrankfurtVor der ersten Pressekonferenz von Donald Trump seit seiner Wahl zum US-Präsidenten haben die Anleger am Mittwoch Vorsicht walten lassen. Dax und Euro Stoxx50 lagen mittags 11.611 und 3312 Punkte leicht im Plus. Der Euro notierte wenig verändert bei 1,0535 Dollar. „Die Börsen warten auf Donald Trump“, sagte Fondsmanager Thomas Altmann. Investoren erhofften sich tiefere Einblicke in die künftige Wirtschaftspolitik. Trump hatte im Wahlkampf Steuersenkungen und ein Infrastrukturprogramm versprochen. Zudem will er die Handelspolitik radikal umkrempeln. „Die Nervosität ist mit Blick auf einen möglichen unkonventionellen Trump-Auftritt aber hoch“, sagte BayernLB-Analyst Manuel Andersch.

Verzettele Trump sich weiter in Richtung Veränderung von „Obamacare“, der US-Krankenversicherung, und den Kommentaren zu den Berichten des US-Geheimdienstes CIA, dann könnte die derzeit positive Grundstimmung kippen, meint Börsenexperte Stephan Heibel. Finde er jedoch rechtzeitig seine Konjunkturthemen wie die Rückholung unversteuerter Unternehmensgewinne aus dem Ausland (Repatriation), Steuererleichterungen und Infrastrukturprogramm wieder, könnte die Rally nach Ansicht von Heibel eine „zweite Luft erhalten“.

Die Pressekonferenz beginnt um 17.00 Uhr mitteleuropäischer kurz vor Handelsschluss an den großen europäischen Börsen. Zuvor wird der Markt Händlern zufolge wieder nach New York schauen, um zu sehen, wie der "Kampf" des Dow-Jones-Index mit der 20.000er Marke weiter geht. Der Weltleitindex ist bereits mehrfach an der Hürde gescheitert. Zudem werfe die Bilanzsaison ihre Schatten voraus, sagten Börsianer. Am Freitag lassen sich einige US-Banken, wie JPMorgan und Wells Fargo, in die Bilanzen schauen.

Im Dax standen angesichts der Aussicht auf eine Einigung mit den US-Justizbehörden im Dieselskandal die VW-Aktien im Fokus: Bis zu 2,3 Prozent auf 149,40 Euro legten VW zu. Viele Börsianer zeigten sich erleichtert darüber, dass es Fortschritte bei den Verhandlungen gibt - auch wenn diese mit weiteren milliardenschweren Belastungen einhergehen. Da die genaue Höhe noch nicht feststehe, seien Gewinnmitnahmen nicht auszuschließen, sagten Händler. Voraussichtlich soll VW 4,3 Milliarden Euro an Bußgeldern und Strafzahlungen entrichten.

Damit hat die Aktie seit dem Kurssturz Mitte September 2015, als der Dieselskandal aufgedeckt wurde, bereits mehr als 50 Prozent zugelegt und notiert auf dem höchsten Stand seit Skandalbeginn. Anfang September 2015 lag der Titel bei rund 170 Euro.

Zu den Top-Favoriten mit einem Plus von zwei Prozent zählten im Dax auch ProSiebenSat.1, die gleich von zwei Kaufempfehlungen profitierten. Auch RWE legten angesichts eines positiven Analystenkommentars rund drei Prozent zu und zählen damit im Dax zu den größten Gewinnern. E.ON folgten mit einem Plus von zwei Prozent.

In London stiegen die Aktien von Sainsbury's um rund sechs Prozent: Die zweitgrößte britische Supermarktkette hatte die Prognosen für das Weihnachtsgeschäft übertroffen. In Paris stiegen nach der Vorlage von Absatzzahlen Peugeot um rund zwei Prozent. Die Aktien des Versorgers Engie fielen nach der Platzierung von Aktien durch den französischen Staat um 3,6 Prozent, womit sie im Euro Stoxx50 die rote Laterne hielten.

In Istanbul beschleunigte sich die Talfahrt der Lira: Die angesichts politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten angeschlagene Währung markierte den fünften Tag in Folge ein neues Rekordtief: Der Dollar verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 3,8925 Lira. Damit summiert sich die Abwertung zum Dollar seit Jahresbeginn auf mehr als neun Prozent. Auch zum Euro notierte die Lira auf einem Allzeittief: Ein Euro kostete am Morgen mit 4,1089 Lira so viel wie noch nie.