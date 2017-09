 Börse Frankfurt: Nordkorea hält Dax-Anleger in Schach

FrankfurtAngesichts der schwelenden Nordkorea-Krise haben Anleger am Mittwoch europäische Aktien nur mit spitzen Fingern angefasst. Der ungelöste Nordkorea-Konflikt hat den Dax am Mittwoch aber nur leicht ins Minus gedrückt. Der deutsche Leitindex gab bis zum Mittag um 0,1 Prozent auf 12.110 Punkte nach, der EuroStoxx50 rutschten um knapp 0,2 Prozent auf 3416 Punkte.

Die politische Großwetterlage bleibe vorerst bestimmend für die Börsen, sagte LBBW-Analyst Thomas Hollenbach. Südkoreas Präsident Moon Jae In warnte vor einer „unvorhersehbaren“ Entwicklung. Es sei nicht mehr absehbar, was passiere, wenn die Regierung in Pjöngjang ihre Provokationen nicht beende, sagte Moon. Nordkorea hatte am Dienstag nach dem bisher größten Nukleartest den USA mit „weiteren Geschenkpaketen“ gedroht.

Zusätzlich sorgte die Ratssitzung der EZB am Donnerstag für Zurückhaltung. Zwar erwarteten die meisten Börsianer keine Entscheidung über die Zukunft der umstrittenen Anleihenkäufe. Die Währungshüter könnten sich aber zum hohen Wechselkurs äußern, der Europas Unternehmen auf dem Weltmarkt schlecht aussehen lässt. „Allerdings bewegt sich die EZB hier auf dünnem Eis“, erläuterte Fondsmanager Thomas Altmann vom Broker QC Partners. „Die EZB will von der Fed oder von Donald Trump sicherlich nicht als Ursprung eines Abwertungswettlaufs oder gar eines Währungskrieges hingestellt werden.“ Am Mittwoch ging der Euro mit 1,1949 Dollar wieder in Tuchfühlung mit dem erst in der vorigen Woche erreichten Zweieinhalb-Jahres-Hoch von 1,2069 Dollar.

Im Dax zogen Daimler nach einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs um bis zu 3,2 Prozent auf 64,42 Euro an. Die Aktien hätten sich zuletzt unterdurchschnittlich entwickelt, begründeten die Analysten ihre Entscheidung, die Titel auf „buy“ von „neutral“ hochzustufen. Hinter Daimler stiegen die Anteilsscheine des Wettbewerbers BMW um 1,68 Prozent. Für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) ging es um rund 1 Prozent nach oben. Positiv wirkte zudem nach, dass sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gegen radikale Brüche bei der Entwicklung zu umweltfreundlicheren Auto-Antrieben gewandt hatte. Vor diesem Hintergrund waren Autowerte auch europaweit stark gefragt. In Mailand zogen Fiat Chrysler nach einer Kaufempfehlung um 5,5 Prozent auf ein Rekordhoch von 13,84 Euro an. Der Autobauer sei in der Lage seine Profitabilität trotz eines schwierigen US-Marktes zu steigern, schrieben die Analysten von Barclays. Wegen des Dieselskandals haben die Autowerte sich im laufenden Jahr bislang schlechter als der Dax entwickelt, der leicht zulegen konnte.

Im TecDax schnellten die Aktien der Software AG um gut 4 Prozent in die Höhe. Analysten äußerten sich positiv zu der Nachricht vom Vortag, wonach der Software-Konzern und die Maschinenbauer DMG Mori, Dürr und Carl Zeiss in der Vernetzung der Produktion künftig zusammenarbeiten wollen.

Mit Käufen honorierten die Anleger in London eine höhere Ertragskraft bei der IT-Firma Micro Focus. Die Aktien schossen um über zehn Prozent in die Höhe und führten im „Footsie“ die Gewinnerliste an. Auf der Verliererseite standen dagegen Barratt Development mit einem Abschlag von zeitweise über vier Prozent. Der britische Eigenheimbauer enttäuschte die Anleger mit einem vorsichtigen Ausblick.

Außerhalb der großen Indizes standen in Frankfurt Vapiano im Fokus. Die Aktien der Pizza- und Pasta-Kette verloren nach der Vorlage von Zahlen rund ein Prozent.