FrankfurtDer starke Euro hat dem Dax am gestrigen Montag kaum eine Chance für Kursgewinne gelassen. Nach einem insgesamt lustlosen Verlauf schloss der deutsche Leitindex 0,4 Prozent tiefer bei 12.123 Punkten. Und heute dürfte es noch tiefer gehen: Vorbörslichen Indikatoren zufolge notiert das deutsche Börsenbarometer gegen 7 Uhr bei 12.060 Zählern und damit mehr als 60 Punkte uner dem gestrigen Vortagesschluss.

Der Nordkorea-Konflikt sorgte bereits hat an den Börsen in Fernost für Nervosität. Aktien wurden verkauft, als sicher geltende Anlagen wie Gold, der Schweizer Franken und der japanische Yen waren dagegen gefragt. Nordkorea hat am Dienstag eine Rakete abgefeuert, die über Japan hinweg flog und später in den Pazifik stürzte. „Die ganze Situation mit Nordkorea hat sich nun deutlich verschärft“, sagte Marktstratege David Madden vom Brokerhaus CMC Markets.



Der Nikkei-Index mit den Standardwerten gab in Tokio um 0,6 Prozent auf 19.330 Punkte nach. Zeitweise lag er auf dem niedrigsten Niveau seit fast vier Monaten. Der breiter gefasste Topix fiel um 0,3 Prozent auf 1595 Zähler. In Seoul büßte der Kospi-Index sogar mehr als ein Prozent auf 2343 Punkte ein. Das südkoreanische Finanzministerium teilte mit, bei Bedarf die Märkte zu stabilisieren.

Der Wirbelsturm „Harvey“ hat die Wall Street am Montag vorsichtig gestimmt. Die Unwetter sorgten für eine gewisse Risikoscheu, sagte Anlagestratege Matt Lloyd vom Vermögensverwalter Advisors Asset Management. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte trat auf der Stelle und beendete den Handel mit 21.808 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 legte knapp 0,1 Prozent auf 2444 Zähler zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 0,3 Prozent auf 6283 Stellen.

Neben dem Nordkorea-Konflikt dürfte der starke Euro das wichtigste Thema sein – auch wenn die europäische Gemeinschaftswährung am Morgen mit 1,1967 Dollar leicht im Minus liegt. Auch die Fachleute der BNP Paribas erkennen, dass die großen Aktien der Euro-Zone sehr sensibel auf den Euro-Kurs reagieren. Ihr Ausblick ist eher trübe. „Wir erwarten eine Euro-Rally auf 1,30 Dollar in den nächsten zwei Jahren“, so die Prognose, was zusätzlichen Gegenwind für die Aktien erzeugen werde. Die Analysten haben bereits die Belastung der zehnprozentigen Euro-Erhöhung auf die Unternehmensgewinne für breite Indizes kalkuliert. Da liegt der Dax mit einem Abschlag von über acht Prozent vorne.

Es gibt aber auch andere Stimmen. Ein Sprung des Euros über die psychologisch wichtige 1,20er Marke sei aber nicht zu erwarten, betont Folker Hellmeyer, Chef-Analyst der Bremer Landesbank Bremer Landesbank -LB-Volkswirt Hellmeyer. „Das ist politisch nicht gewollt.“

Börsianer in Europa dürften neben der Lage in Asien den GfK-Konsumklima-Index für Deutschland im Blick behalten. Mit den in dieser Woche laufenden Gesprächen über den EU-Austritt Großbritanniens könnte zudem das Thema Brexit wieder in den Vordergrund rücken.