 Börse Frankfurt: Nordkorea-Krise drückt den Dax

FrankfurtDie Sorgen vor einem Krieg in Fernost machen Börsianer zunehmend nervös. Anleger warfen am Montag Aktien aus ihren Depots und deckten sich mit Gold ein. Der Dax rutschte zu Handelsbeginn um 0,8 Prozent auf 12.053 Punkte ab. Am Freitag hatte der Leitindex 0,7 Prozent zugelegt auf 12.143 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte fiel am Montag um 0,61 Prozent auf 24 677 Punkte. Auch der Technologiewerte-Index TecDax geriet unter Druck und büßte 0,77 Prozent auf 2293 Zähler ein. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,57 Prozent nach unten.

Die „Anti-Krisenwährung“ Gold legte dagegen um mehr als ein Prozent auf 1338 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) zu. Das war der höchste Stand seit Ende September 2016. Verglichen mit Freitag legte der Goldpreis um gut 12 Dollar zu.

Auch asiatische Aktien standen unter Druck, nachdem Nordkorea am Wochenende eine Atombombe getestet hat. US-Präsident Trump erteilte daraufhin weiteren diplomatischen Bemühungen eine Absage. Sein Verteidigungsminister Jim Mattis betonte allerdings, dass die diplomatischen Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft seien.

So sparen die Deutschen Geldvermögen Das Geldvermögen der deutschen Bürger beträgt insgesamt 5,6 Billionen Euro. Auf verschiedene Anlageklassen ist es wie folgt verteilt: Stand Dezember 2016 Quelle: Bundesverband deutscher Banken, Bundesbank

Versicherungen und Pensionskassen 2,15 Billionen Euro

Spar-, Sicht- und Termineinlagen 2 Billionen Euro

Investmentfonds 518 Milliarden Euro

Aktien 373 Millionen Euro

Bargeld 166 Milliarden Euro

Schuldverschreibungen 127 Milliarden Euro

Sonstige Sparanlagen 218 Milliarden Euro

Zu den wenigen Gewinnern am deutschen Aktienmarkt gehörten Stada mit einem Kursplus von 3,3 Prozent. Anleger des Arzneimittelkonzerns spekulierten auf eine höhere Abfindung der beiden Großaktionäre Bain Capital und Cinven, nachdem sich der Investor Paul Singer im Streit um eine höhere Abfindung durchgesetzt hat.

Von Interesse für Anleger dürfte auch der überraschende Rücktritt von Novartis-Chef Joseph Jimenez sein. Er übergibt den Staffelstab bei dem Schweizer Pharmakonzern nach acht Jahren Anfang 2018 an Vasant Narasimhan.

Börsianer erwarteten insgesamt einen vergleichsweise ruhigen Handel, da die Wall Street wegen eines Feiertags geschlossen bleibt. Am Freitag beendete der Dow Jones die Sitzung 0,2 Prozent höher bei 21.987 Zählern, während der Nasdaq 0,1 Prozent gewann. Der S&P500 stieg ebenfalls um 0,2 Prozent. In Tokio gab der Nikkei-Index am Montag um ein Prozent auf 19.504 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,3 Prozent. Eine Reihe von Problemen kann die Börsen Experten zufolge in den kommenden Wochen in Turbulenzen stürzen.

Investoren fiebern unter anderem der EZB-Ratssitzung am Donnerstag entgegen. Sie hoffen darauf, dass Notenbank-Chef Mario Draghi parallel zu den neuesten Konjunktur- und Inflationsprognosen seines Hauses Hinweise zur Geldpolitik liefert. Er werde wohl eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe von derzeit 60 Milliarden Euro andeuten, sagt Commerzbank-Volkswirt Michael Schubert.

Auch in den USA verfolgen die Börsianer die Auftritte zahlreicher führender US-Notenbanker in der neuen Woche mit Argusaugen. Von der Fed erwarten sie Signale zum Abbau der billionenschweren Wertpapierbestände und zum Zeitpunkt der nächsten Zinserhöhung.

In den USA endet mit dem Feiertag „Labor Day“ am Montag die parlamentarische Sommerpause. „Bis spätestens 1. Oktober muss der US-Kongress den Haushalt 2018 beschließen oder das bestehende Gesetz verlängern“, sagt Martin Lück, Chef-Anlagestratege für Deutschland, Österreich und Osteuropa beim weltgrößten Vermögensverwalter Blackrock.

Vom Bundestagswahlkampf erwarten Experten dagegen keine Überraschungen. Dessen heiße Phase läutet das TV-Duell zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrem Herausforderer Martin Schulz (SPD) am Sonntag ein.

Daneben wird eine Vielzahl von Konjunkturdaten Investoren in der neuen Woche auf Trab halten. In Deutschland stehen unter anderem das Barometer für die Stimmung der Einkaufsmanager (Dienstag), die Auftragseingänge der Industrie (Mittwoch) und die Industrieproduktion (Donnerstag) auf dem Terminplan. Auf europäischer Ebene erwarten Börsianer Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen (Dienstag). In den USA werden am Dienstag die Auftragseingänge für langlebige Güter veröffentlicht.