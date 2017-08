 Börse Frankfurt: Nordkorea-Krise verschreckt Anleger

FrankfurtDie zunehmenden politischen Spannungen zwischen Nordkorea und den USA haben den deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte unter Druck gesetzt. Der Dax sank am Mittwoch gegen Mittag um 1,23 Prozent auf 12.140,77 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte gab um 1,50 Prozent auf 24.775,80 Punkte nach. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor 1,45 Prozent auf 2251,19 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,41 Prozent runter. An den asiatischen Börsen hatten die zunehmenden Spannungen zwischen Nordkorea und den USA die Kurse ebenfalls belastet. „Die 'Feuer und Zorn'-Rede von Donald Trump gestern verstört die Börse“, sagte ein Händler. „Game of Thrones lief doch schon am Montag.“

Der US-Präsident hatte Nordkorea für den Fall weiterer Provokationen mit „Feuer und Zorn“ – wie es die Welt noch nie erlebt habe – gedroht. Nur wenige Stunden später konterte die Führung in Pjöngjang mit der Drohung eines Präventivschlags auf die US-Pazifikinsel Guam.

Hierzulande ging derweil die Bilanzsaison weiter mit Geschäftszahlen des Rückversicherers Munich Re und des Versorgers Eon, beide aus dem Dax, sowie einigen Vertretern aus der zweiten und dritten Reihe.

Beim weltgrößten Rückversicherer Munich Re hatten geringere Katastrophenschäden und eine Steuergutschrift einen Gewinneinbruch im zweiten Quartal abgemildert. Munich-Re-Papiere verloren zuletzt gut 1 Prozent. Der Energiekonzern Eon profitierte im zweiten Quartal von der Rückzahlung der Atomsteuer und will den Aktionären nun mehr Dividende zahlen. An den Eon-Aktien prallte dies jedoch ab, sie gaben um mehr als eineinhalb Prozent nach.

Die Papiere des Autozulieferers und Reifenkonzerns Continental gewannen ganz oben im Dax rund 1 Prozent, nachdem die Deutsche Bank das Kursziel von 200 auf 230 Euro angehoben hatte. Die Anteile der Commerzbank und der Deutschen Bank sackten am Dax-Ende indes um mehr als drei beziehungsweise mehr als zweieinhalb Prozent ab. Der Bankensektor war europaweit der schwächste.

Lange Gesichter gab es auch bei Brenntag, deren Aktien im MDax um 6,7 Prozent fielen. Der Chemikalienhändler hatte die Anleger mit durchwachsenen Quartalszahlen und seinem Ausblick enttäuscht. Jenoptik fielen um 5,3 Prozent, nachdem der Technologiekonzern seine Zahlen veröffentlicht hatte.