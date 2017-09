 Börse Frankfurt: Nordkorea verstimmt die Anleger

FrankfurtDie Lage an den Börsen bleibt wegen des Nordkorea-Konflikts angespannt. An den asiatischen Handelsplätzen gab es am Dienstag weitere Verluste. Am deutschen Aktienmarkt dürften sich Anleger nach Einschätzung von Banken und Brokern erst einmal zurückhalten.

Am Montag verlor der Dax 0,3 Prozent auf 12.102,21 Punkte. Am Dienstagmorgen notierte das Marktbarometer allerdings wieder etwas höher bei 12.130 Zählern.

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen (UN), Nikki Haley, sagte am Montag im UN-Sicherheitsrat, der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un bettele mit seinem jüngsten Atomtest um Krieg. Die USA wollten dies nicht, aber ihre Geduld sei nicht grenzenlos.

So sparen die Deutschen Geldvermögen Das Geldvermögen der deutschen Bürger beträgt insgesamt 5,6 Billionen Euro. Auf verschiedene Anlageklassen ist es wie folgt verteilt: Stand Dezember 2016 Quelle: Bundesverband deutscher Banken, Bundesbank

Versicherungen und Pensionskassen 2,15 Billionen Euro

Spar-, Sicht- und Termineinlagen 2 Billionen Euro

Investmentfonds 518 Milliarden Euro

Aktien 373 Millionen Euro

Bargeld 166 Milliarden Euro

Schuldverschreibungen 127 Milliarden Euro

Sonstige Sparanlagen 218 Milliarden Euro

Chefanalyst Ric Spooner vom Brokerhaus CMC Markets sagte, spannend werde nun sein, wie die Börsianer an der Wall Street auf die Verschärfung der Nordkorea-Krise reagieren. Die Börsen blieben dort am Montag wegen eines Feiertags geschlossen.

Anleger dürften sich im Tagesverlauf aber auch wieder den zahlreichen Konjunkturdaten zuwenden. Unter anderem werden die detaillierten Einkaufsmanagerindizes für die Euro-Zone für August erwartet. In den USA stehen die Auftragseingänge für langlebige Güter an. Zudem sprechen noch eine Reihe von US-Notenbankern, darunter Fed-Direktorin Lael Brainard, die im Wirtschaftsklub von New York erwartet wird.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Dienstag um 0,6 Prozent auf 19.391 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,3 Prozent auf 3390 Punkte.