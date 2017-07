FrankfurtEin neuer Raketentest von Nordkorea hat am Dienstag für Verunsicherung an den Börsen gesorgt. Dax und EuroStoxx50 fielen jeweils um knapp 0,2 Prozent auf 12.455 und 3487 Punkten und folgten damit den Märkten in Asien, die nach dem Raketentest ins Minus gerutscht waren. Die „Krisenwährung“ Gold wurde dafür wieder stärker nachgefragt. „Der Konflikt mit Nordkorea ist nichts neues für die Börsen, aber es schwingt immer die Sorge mit vor einer Eskalation“, sagte Handelschef Stephen Innes vom Brokerhaus Oanda.

Das international fast völlig isolierte Land schoss nach eigenen Angaben eine Interkontinentalrakete ab, die in der 200-Meilen-Zone vor Japans Küste einschlug. Die Regierung in Pjöngjang ließ verkünden, künftig jedes Ziel auf der Welt treffen zu können. Russischen Angaben zufolge handelte es sich aber lediglich um den erneuten Test einer Mittelstreckenrakete. „Mit Spannung wird nun darauf geachtet, wie Donald Trump reagiert“, sagte ein Händler. Der US-Präsident griff Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un bereits über Twitter an: „Hat dieser Typ nichts besseres zu tun mit seinem Leben?“ Es sei schwer zu glauben, dass sich Südkorea und Japan „das noch sehr viel länger bieten lassen“. Die USA feiern am Dienstag ihren Unabhängigkeitstag. Der Raketentest an diesem Tag wird von Experten als besondere Provokation gesehen. Die Börsen in den USA bleiben wegen des Feiertags geschlossen.

Aus Sorge vor einer Zunahme der geopolitischen Spannungen deckten sich Anleger mit Gold ein. Das Edelmetall verteuerte sich um ein halbes Prozent auf 1226 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Zudem stieg wegen des G20-Gipfels am Wochenende in Hamburg die Unsicherheit darüber, ob Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Trump Streitthemen wie internationale Handelsabkommen und Sicherheitsfragen aus dem Weg räumen könne, sagte Analyst John Sharma von der Bank NAB.

Bei den Einzelwerten am Aktienmarkt ragten Stada im Nebenwerteindex MDax mit einem Kursplus von 2,6 Prozent heraus. Der Arzneimittelkonzern tauschte am Dienstag Firmenchef Matthias Wiedenfels aus. Nachfolger von Wiedenfels wird mit sofortiger Wirkung Engelbert Tjeenk Willink. Zuvor war bekannt geworden, dass der Übernahmekampf um den hessischen Pharmakonzern bald in eine neue Runde gehen könnte. Die Finanzinvestoren Bain und Cinven erwägen nach Stada-Angaben einen Antrag auf Befreiung der einjährigen Sperrfrist zur Abgabe eines neuen Übernahmeangebots. Der Arzneimittelhersteller prüft jetzt, ob er dem Antrag zustimmen würde und will dann die Öffentlichkeit weiter informieren.

Falls Stada und die Finanzaufsichtsbehörde dem Antrag zustimmen würden, wäre der Weg für eine neue Offerte von Bain und Cinven frei. Beide waren erst vor wenigen Tagen mit dem ersten Gebot über 66 Euro je Aktie, das Stada inklusive Schulden mit etwas mehr als 5,3 Milliarden Euro bewertet hatte, knapp gescheitert. An der Börse hatte die gescheiterte Übernahme nur kurz zu einem deutlichen Verlust geführt. Das Papier konnte sich schnell von seinem starken Minus nach dem Scheitern erholen und stand zuletzt mit 62,50 Euro wieder knapp unter dem von Bain und Cinven gebotenen Preis.

Im Kleinwerteindex SDax war Grenke mit Abstand der gefragteste Wert. Wegen Aussichten auf bessere Geschäfte deckten sich Anleger mit Aktien des IT-Vermieters ein. Die Papiere stiegen um bis zu 2,7 Prozent auf 202,40 Euro und lagen damit in der Nähe ihres kürzlich erreichten Rekordhochs von 203,35 Euro. Das Unternehmen aus Baden-Baden steigerte das Neugeschäft in der Leasing-Sparte im ersten Halbjahr um 21 Prozent auf 939,5 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr rechnet der Vorstand nun mit einem Neugeschäftswachstum in dem Bereich von 16 bis 21 Prozent. Bislang lag die Prognose bei elf bis 16 Prozent.

Ansonsten fehlten Am Dienstag fehlt wegen des US-Feiertages frischer Schwung von der tonangebenden Wall Street. Bereits zu Wochenbeginn hatten die Technologiewerte an der Nasdaq einmal mehr Schwäche gezeigt, so dass der Auswahlindex Nasdaq 100 auf das tiefste Niveau seit Mitte Mai abgerutscht war. Vor allem am Nachmittag dürfte der Handel ausdünnen, sagten Händler. Auch für den Vormittag waren wenig marktbewegende Termine absehbar. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen bewegte sich mit knapp minus 0,2 Prozent auf 24.650 Zähler kaum vom Fleck. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,2 Prozent auf 2213 Punkte nach oben.

Im Handelsverlauf könnte allerdings die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) für Gesprächsstoff sorgen. Mit Spannung wird die Rede des EZB-Chefvolkswirts Peter Praet erwartet. Bank-Aktien profitierten bereits jetzt weiter von der Hoffnung, dass eine weniger lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank das Einlagengeschäft der Institute stützt. So stiegen die Anteilsscheine der Commerzbank und der Deutschen Bank um 0,5 beziehungsweise knapp ein Prozent.