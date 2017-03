FrankfurtEs sind mal wieder Draghi-Tage in Europa – und die Börsen halten sich bedeckt. Während der Druck auf die Zentralbanker in der Öffentlichkeit wächst, glaubt auf dem Parkett fast niemand an eine Überraschung. Nahezu ausgeschlossen, dass die Europäische Zentralbank auf ihrer heutigen Ratssitzung ihren offensiven Kurs zügelt oder überhaupt am Instrumentarium rührt. Doch die Anleger wollen kein Risiko eingehen. Kurz vor Bekanntgabe der Sitzungsergebnisse um 13.45 Uhr notierte der Dax mit 11.936 Punkten 0,3 Prozent leichter. Der Euro-Stoxx-50 gab 0,1 Prozent nach auf 3387 Zähler.

Erst im Dezember hatten die Eurohüter um Präsident Mario Draghi ihr billionenschweres Anleihekaufprogramm verlängert. Und weil die Zentralbanker nicht gerade für ihre Übereile bekannt sind, gilt das Interesse der Börsianer der Stellungnahme Draghis. Um 14.30 Uhr stellt sich der Italiener den Fragen der Presse. Vor allem die Inflationserwartungen des eigenen Hauses stehen im Fokus, betont die EZB doch immer wieder die Datenfundierung ihrer Geldpolitik. Neue Zahlen dürften jetzt da sein, nachdem die Januarsitzung zu früh war für irgendwelche Auswertungen der Programmverlängerung.

Werden die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise sich auf der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank niederschlagen? Diese Frage dürfte die Anleger am Donnerstag umtreiben. Um 13.45. Uhr gibt die EZB ihren Zinsentscheid bekannt, die Pressekonferenz folgt um 14:30 Uhr. Dass die Zentralbank tatsächlich ihre Zinspolitik verändert, halten Analysten allerdings für wenig wahrscheinlich: „Die Kerninflationsrate – also die Teuerung ohne die stark gestiegenen Preise für Energie und Nahrungsmittel – stagnierte im Februar bei 0,9 Prozent“, schreibt Deutsche-Bank-Analyst Ulrich Stephan. Damit liegt sie deutlich unter der Gesamtinflationsrate, die mit zwei Prozent genau den Zielwert der Europäischen Zentralbank markierte. „Zudem können die harten Konjunkturdaten bisher nicht mit der guten Laune der Unternehmen Schritt halten“, so Stephan weiter.

CMC-Analyst Jochen Stanzl glaubt ebenfalls nicht an eine Wende: „EZB-Präsident Mario Draghi wird heute versuchen, sich angesichts der anstehenden Wahlen in den Niederlanden und Frankreich bedeckt zu halten und weder am bestehenden Anleihekaufprogramm etwas ändern noch irgendwelche verbale Unruhe stiften“, so der Marktstratege.

Trotzdem: Solange die Zentralbank ihre Entscheidung noch nicht verkündet hat, wollen sich die Anleger nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Der Dax kommt kurz vor der Verkündung der Sitzungsergebnisse mit 11.941 Punkten auf ein Minus von 0,2 Prozent. Am Vortag fand das deutsche Börsenbarometer keine klare Richtung. Zwar stieg der Dax über die Marke von 12.000 Punkten, konnte die Gewinne aber nicht halten und schloss nahezu unverändert.

Für Unsicherheit an den Märkten sorgte der sinkende Ölpreis: Die hohen US-Bestände an Rohöl lösten Spekulationen um ein wieder wachsendes Überangebot aus und drücken die Ölpreise auf Jahrestiefstände. Brent verbilligte sich um zwei Prozent auf 52,02 Dollar je Barrel (159 Liter). WTI kostete mit 49,20 Dollar 2,2 Prozent weniger. Das sind die niedrigsten Preise seit Anfang Dezember.

Die Börsen aus dem Ausland lieferten zunächst keine allzu deutlichen Impulse, die den Dax in die eine oder andere Richtung schicken könnten. Die US-Börsen konnten jedenfalls keine klare Richtung finden Während die Nasdaq ein kleines Plus verbuchen konnte, ging es bei den Standardwerten bergab. Hier lastete der Rückgang der Ölpreise auf Energietiteln. Der Dow Jones schloss mit einem Minus von 0,3 Prozent auf 20.855 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 büßte 0,2 Prozent auf 2363 Zähler ein. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg dagegen um 0,1 Prozent auf 5837 Zähler. Der Dax in Frankfurt legte minimal zu auf 11.967 Punkte.

Etwas optimistischer ging es an den asiatischen Märkten zu. Die Abschwächung der Landeswährung Yen führte in Japan zu leichten Kursgewinnen des Leitindex Nikkei, er 0,3 Prozent höher. An den chinesischen Börsen gaben die Notierungen nach. Der Shanghai-Composite verlor fast ein Prozent, der Hangseng-Index in Hongkong 1,3 Prozent. Wichtig für die Anleger außerdem: Die chinesische Inflation hat sich im Februar unerwartet stark abgekühlt. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahresmonat nur um 0,8 Prozent – der schwächste Anstieg seit Januar 2015. Experten hatten mit einer Zunahme von 1,7 Prozent gerechnet.