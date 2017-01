Ölpreis klettert weiter

Nicht nur der Devisenmarkt, auch der Rohstoffmarkt bewegte sich deutlicher als der Aktienmarkt. Der Ölpreis erlebte einen deutlichen Anstieg. Obwohl die seit Jahresbeginn in Kraft getretenen Förderkürzungen schon länger beschlossen sind, sind sie scheinbar nicht vollends eingepreist. Das Barrel Brent verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 58,07 Dollar, das Fass WTI um ebenfalls 2,2 Prozent auf 54,59 Dollar. Die Opec hatte sich Ende November nach langem Ringen zu einen Obergrenze der Öl-Förderung durchgerungen. Diese Deckelung wird auch von Russland, das nicht Teil der Petro-Kartells ist, getragen. „Es sieht so aus, als wären sowohl Opec als auch Nicht-Opec-Länder entschlossen, die Kürzungen umzusetzen“, sagte ein Händler.

Und auch der Rentenmarkt präsentierte sich schwungvoller – dank einer anziehenden Inflation in der Bundesrepublik. Die Verzinsung zehnjähriger deutscher Bundesanleihen erhöhte sich von 0,185 auf bis zu 0,278 Prozent. Händler verwiesen auf die Inflationsdaten aus deutschen Bundesländern. Demnach dürfte die Preissteigerungen im Dezember so hoch wie zuletzt Mitte 2013 ausgefallen sein. Allein in Nordrhein-Westfalen war die Jahresteuerung im Dezember auf 1,9 Prozent und damit auf das höchste Niveau seit Juli 2013 gestiegen. Das dürfte der EZB recht sein, betreibt sie ihre expansive Geldpolitik doch, um im Gesamt-Euroraum eine Preissteigung von knapp zwei Prozent erreichen – bei dieser sehen die Zentralbank Preisstabilität gewährleistet.

Unter den Einzelwerten waren vor allem Auto-Bauer gefragt. Europaweit haben die Anleger am Dienstag bei den Autowerten zugegriffen. Volkswagen, BMW, und Daimler zählten mit Kursgewinnen von bis zu vier und etwa zwei Prozent zu den Top-Favoriten im EuroStoxx50 und Dax, konnten diese Aufschläge aber nicht halten. „Zum einen hilft die Euro-Schwäche, zum anderen haben sie gegenüber anderen Dax-Werten Nachholbedarf“, sagte ein Händler. Auto-Titel sind besonders exportfokussiert. 2016 war trotz der Euro-Abwertung für die Autowerte kein gutes Jahr: VW verloren mit 0,3 Prozent am wenigsten, BMW und Daimler büßten je etwa neun Prozent ein. Der Dax legte hingegen sieben Prozent zu.

Am Dienstag waren auch die Aktien der französischen Autobauer gefragt: Peugeot und Renault stiegen an der Pariser Börse um je etwa zwei Prozent. Die Papiere des italienisch-amerikanischen Autobauers FiatChrysler kletterten in Mailand in der Spitze um über vier Prozent.