 Börse Frankfurt: Optimismus der Anleger schwindet

Frankfurt/DüsseldorfHohe Sprünge werden vom Dax zum Wochenende nicht mehr erwartet und so startete er wie erwartet im leichten Minus in den letzten Börsentag der Woche. Zuletzt lag der deutsche Leitindex 0,02 Prozent leichter als am Vortag bei 12.441,3 Zählern. Nachdem der Dax im Laufe der Woche ein neues Allzeithoch erreicht hatte, verlieren die Anleger langsam ihre Euphorie. Die Umfrageergebnisse in Frankreich zeigen, dass eine Wahl Le Pens zur Präsidentin doch nicht ganz unmöglich ist, und auch die Warnung von US-Präsident Donald Trump vor einer Verschärfung des Nordkorea-Konflikts sorgen für Unsicherheit.

„Trotz des überraschenden Tonwechsels der EZB endete gestern die Gewinnserie der europäischen Börsen“, meinte Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets UK. Notenbank-Chef Mario Draghi sei am Donnerstag zwar nicht gerade euphorisch gewesen über die jüngste Erholung in der Eurozone - „er musste aber zugeben, dass die Abwärtsrisiken schwinden“. Laut Experten des Börsenstatistik-Magazins „Index-Radar“ erscheint allerdings das kurzfristige Kurspotenzial inzwischen zu großen Teilen ausgeschöpft.

„Neue Anleger kommen auf dem aktuellen Kursniveau nicht in den Markt. Der Optimismus geht langsam wieder zurück“, sagte dagegen Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Zuletzt führte Lufthansa den Dax mit einem moderaten Plus von 1,3 Prozent an, gefolgt von Continental mit 1,1 Prozent im positiven Bereich. Größter Verlierer des Dax war Linde mit 1,18 Prozent im Minus. Linde-Anleger erfahren heute, ob sich der Gashersteller mit dem US-Rivalen Praxair zusammenschließt. Auf dem zweiten Platz der Verlierer liegt onovia mit minus 0,81 Prozent.

Der MDax sank um leichte 0,01 Prozent, der SDax stieg um leichte 0,18 Prozent.

Der Euro legte zuletzt um 0,2 Prozent zum Dollar zu und lag so bei 1,0894. Die Europäische Zentralbank wird im Laufe des Tages aktuelle Daten zur Inflation der Euro-Zone veröffentlichen. Analysten erwarten einen Anstieg auf 1,8 Prozent.

Spannend dürften für Anleger am Freitag vor allem die Daten zum Wirtschaftswachstum des ersten Quartals in den USA, Frankreich und Großbritannien sein. Zudem veröffentlicht die Europäische Zentralbank aktuelle Daten zur Inflation der Euro-Zone.

Bilanzzahlen legen die Deutsche Post und Continental vor.

Außerdem steht die Generalversammlung der Credit Suisse an. Es geht unter anderem um die umstrittenen Cheflöhne gehen.

Der Bayer-Vorstand stellt sich auf der Hauptversammlung kritischen Fragen von Aktionären zum geplanten 66 Milliarden Dollar schweren Kauf des US-Saatgutriesen Monsanto, der wegen seines umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat und aggressiver Geschäftspraktiken am Pranger steht.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Verluste wettgemacht. Der Dow Jones beendete die Sitzung fast unverändert, während der Nasdaq 0,4 Prozent gewann und zwischenzeitlich sogar auf ein Rekordhoch geklettert war. Der S&P500 stieg um 0,1 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Freitag um 0,4 Prozent auf 19.177 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,4 Prozent auf 3140 Punkte.