FrankfurtAnleger haben das Debakel um die US-Gesundheitsreform abgehakt und sich am Dienstag wieder mit Aktien eingedeckt. Der Dax liegt zur Mittagszeit rund 0,6 Prozent höher bei 12.068 Punkten. Am Montag hatte das Scheitern von US-Präsident Donald Trump bei der Abschaffung von „Obamacare“ die Märkte weltweit belastet. „Viele Investoren wischen offenbar die Sorgen um die politische Durchsetzungskraft der neuen US-Regierung rasch beiseite“, erklärte Postbank-Experte Heinz-Gerd Sonnenschein.

Das britische Pfund liegt einen Tag vor dem offiziellen Austrittsgesuch Großbritanniens aus der EU leicht im Plus. Das Pfund Sterling stieg am Dienstag zeitweise um etwa einen halben US-Cent auf 1,2558 Dollar und hielt sich damit knapp unter dem am Montag zwischenzeitlich erreichten Zwei-Monats-Hoch.

„Warum sollte der Markt auch reagieren?“, fragte Anlagestratege Kit Juckes von der Bank Societe Generale. „Auf den ersten 100 Metern eines Marathons passiert nicht viel.“ Sobald die britische Premierministerin Theresa May auf Grundlage des Artikel 50 der EU-Verträge das offizielle Austrittsgesuch einreicht, haben das Vereinigte Königreich und die Staatengemeinschaft zwei Jahre Zeit, ihre zukünftigen Beziehungen zu regeln. Viele Börsianer befürchten einen „harten“ Brexit, bei dem Großbritannien den Zugang zum EU-Binnenmarkt verliert. Da dies der dortigen Wirtschaft voraussichtlich schaden wird, rechnen sie mit einer weiteren Abwertung des Pfunds, das sich seit dem Brexit-Referendum im vergangenen Sommer um rund 15 Prozent verbilligt hat. Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen beurteilte die aktuelle Erholung des Wechselkurses denn auch skeptisch. Viele Marktteilnehmer unterschätzten offenbar, wie kompliziert die Verhandlungen werden.

Beim Blick auf die andere Seite des Atlantiks versuchten die Anleger, das Scheitern der Gesundheitsreform des US-Präsidenten Donald Trump im Repräsentantenhaus positiv zu sehen, schrieb Marktanalyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK. Sie hofften, dass Trump nun umso mehr Energie in seine versprochene Steuerreform stecke. Dies erscheine allerdings durchaus gewagt, denn hier dürften Veränderungen noch schwerer durchzubringen sein.

Zunächst profitierten aber auch die anderen Aktienindizes vom Zweckoptimismus der Investoren: Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax gewann 0,25 Prozent auf 23.414 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,7 Prozent auf 2005 Zähler vor und notiert damit auf dem höchsten Niveau seit seiner Einführung am 24. März 2003. Der Startwert betrug damals 1000 Punkte. Der TecDax ist Nachfolger des durch Insidergeschäfte und Bilanzfälschungen in Verruf geratenen Nemax 50. Im TecDAX sind 30 der 35 größten Technologiewerte in Bezug auf Marktkapitalisierung und Handelsumsatz zusammengefasst.

An der Wall Street hatten die Investoren zu Wochenbeginn den jüngsten Misserfolg des US-Präsidenten weitgehend abgehakt: Der US-Leitindex Dow Jones Industrial reduzierte sein Minus bis zum Handelsschluss sichtbar und dürfte sich am Dienstag weiter erholen. In Asien dominierten am Morgen ebenfalls die Gewinner.

Im Dax zogen die Aktien des Autozulieferers und Reifenherstellers Continental um 1,65 Prozent auf 200,75 Euro an und erreichten den höchsten Stand seit März 2016. Händlern zufolge hatte sie die US-Bank Citigroup hochgestuft und rät nun zum Kauf. Derweil büßten die Aktien der Deutschen Börse 0,89 Prozent ein und waren damit bis zum frühen Nachmittag die größten Kursverlierer.

Bei den Technologiewerten stachen Evotec nach Zahlen mit einem Kurssprung von 9,82 Prozent positiv heraus. Das Biotech-Unternehmen schaffte 2016 dank Kooperationen mit großen Pharmaunternehmen einen Umsatzsprung und will die Erlöse auch im laufenden Jahr deutlich steigern.

Für Pfeiffer Vacuum ging es auf einen Rekordstand nach oben. Zuletzt notierten sie mit plus 2,63 Prozent auf 116,65 Euro etwas darunter. Nach einem starken Abschluss des Jahres 2016 dürfte der Vakuumpumpenhersteller auch im laufenden Jahr auf Kurs bleiben, begründete Analyst Philip Saliba von der britischen Investmentbank HSBC seine neue Kaufempfehlung.

Gerry Weber hat am Dienstag sein Aktienrückkaufprogramm begonnen und damit Anleger angelockt. Die Aktien der angeschlagenen Damenmodeherstellers stiegen um 4,25 Prozent auf 11,66 Euro und führten damit die Gewinnerliste im SDax an. Erst Mitte März hatte Gerry Weber Kostensenkungen und den Rückkauf eigener Aktien angekündigt. Der Rückkauf über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse soll spätestens am 31. Oktober 2017 enden. Das Volumen belaufe sich auf bis zu 500.000 Aktien. Maximal soll der Gesamtkaufpreis ohne Erwerbsnebenkosten bis zu fünf Millionen Euro betragen.