Politische Unsicherheiten von Nordkorea bis zur Türkei

Auch auf dem Londoner Aktienmarkt ging es am Dienstag abwärts. Der Index FTSE 100 fiel nach der kurzfristig angesetzten Ansprache der Regierungschefin gegen Mittag um 1,25 Prozent auf ein Tagestief von 7236 Punkten. Die Neuwahlen erhöhten die politische Unsicherheit, sagte Neil Wilson, Experte vom Broker ETX Capital. Regulär sollte erst wieder im Jahr 2020 gewählt werden. Jüngste Umfragen deuteten darauf hin, dass Mays Konservative Partei einen erheblichen Vorsprung vor der oppositionellen Labour-Partei hat und ihre Regierungsmehrheit erheblich ausbauen könnte.

Die Börsen aber beschäftigt auch die Frankreich-Wahl. „Investoren haben derzeit nur die Entwicklung in Frankreich im Kopf und werden diese Woche sehr vorsichtig agieren“, sagte Chris Scicluna, Chef-Analyst der Investmentbank Daiwa Capital Markets. In aktuellen Umfragen trennen die vier wichtigsten Kandidaten nur drei bis vier Prozentpunkte. Für die erste Runde der Präsidentschaftswahl am 23. April sehen Demoskopen weiterhin den unabhängigen Kandidaten Emmanuel Macron sowie Marine Le Pen vom rechtsextremen Front National vorne. Ein Sieg der Euro-Kritikerin Le Pen bei der Stichwahl am 7. Mai würde die Börsen Experten zufolge ins Chaos stürzen und die Gemeinschaftswährung auf Talfahrt schicken.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Gewinne ausgebaut. Der Dow Jones, der Nasdaq und der S&P500 stiegen je um 0,9 Prozent. In Tokio zog der Nikkei-Index am Dienstag um 0,3 Prozent auf 18.414 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,1 Prozent auf 3219 Punkte. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex 0,4 Prozent tiefer bei 12.109,00 Punkten geschlossen.