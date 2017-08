FrankfurtTrotz des starken Euro haben sich am Dienstag einige Anleger am deutschen Aktienmarkt aus der Deckung gewagt. Der Dax stieg in den Anfangsminuten um 0,2 Prozent auf 12.141 Punkte, ehe er seine Gewinne wieder eingrenzte. Unterstützt wurde der Markt von ermutigenden Firmenbilanzen, die den Anstieg des Euro auf über 1,18 Dollar etwas in den Hintergrund drängten, sagte ein Händler. Der Anstieg der Gemeinschaftswährung dürfte längerfristig die Absatzchancen der deutschen Exporteure auf dem Weltmarkt schmälern.

Für den MDax, der die mittelgroßen Unternehmen repräsentiert, ging es im frühen Dienstagshandel um 0,2 Prozent auch 24 601 Zähler hoch. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,2 Prozent auf 2263 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,3 Prozent.

Infineon zogen nach einem leichteren Start um zwei Prozent an. Der Chipbauer hatte seinen Gewinn im zweiten Quartal stärker als erwartet gesteigert. Anfangs Schlusslicht im Dax waren Heidelberg Cement mit einem Abschlag von zwei Prozent. Der Baustoffkonzern hatte die Anleger mit einem Gewinnrückgang verprellt. Allerdings grenzten die Aktien rasch ihre Verluste wieder ein.

Im TecDax sorgte SMA Solar mit einer Prognoseanhebung für Furore: Die Aktien hoben um zwölf Prozent auf 34,36 Euro ab.

An der Wall Street zeigte sich am Montag ein gemischtes Bild: während der Dow-Jones-Index zulegte und sich der S&P 500 kaum von der Stelle bewegte, gab die Nasdaq nach. Treasuries notierten etwas niedriger und der Dollar baute seinen stärksten Monatsverlust seit Januar noch weiter aus, während die Preise von Industriemetallen anzogen. Gestützt vom Schwergewicht Boeing schloss der Dow-Index 0,28 Prozent höher auf 21.891 Punkten. Papiere des Flugzeugbauers gewannen 0,5 Prozent, nachdem JP-Morgan-Experten das Kursziel angehoben hatten. Der S&P-500-Index notierte kaum verändert bei 2470 Zähler. Der Nasdaq-Composite verlor 0,42 Prozent auf 6348 Punkte. Auf Monatssicht legte der Dow 2,5 Prozent, der S&P 1,9 Prozent und die Nasdaq 3,4 Prozent zu.

Starke Geschäftszahlen vieler Unternehmen haben der Tokioter Börse am Dienstag trotz eines starken Yen-Kurses zu Gewinnen verholfen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index legte im Mittagshandel um 0,2 Prozent auf 19.959 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix-Index gewann sogar 0,4 Prozent auf 1625 Zähler.

Nach Auffassung von Experten zeichnet sich für den Dax nun eine wichtige Richtungsentscheidung ab: „Nach Verlusten von gut 800 Punkten oder sechs Prozent seit dem Rekordhoch von Mitte Juni steht zum Wochenauftakt der Aufwärtstrend auf dem Prüfstand“, urteilen etwa die Fachleute des Börsenstatistik-Magazins „Indexradar“. Sollte der Markt in der ersten Wochenhälfte keine kräftige Erholung zeigen, trübten sich die Aussichten spürbar ein.

Mit einer Erholung rechnet weiterhin Börsenexperte Stephan Heibel, der die wöchentliche Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment auswertet. „Das ist in der Regel zumindest kurzfristig eine gute Gelegenheit für eine Spekulation auf steigende Kurse“, meint der Inhaber des Analysehauses Animusx. Erst später werde sich zeigen, ob wir bereits den Boden der Korrektur getroffen haben oder ob die Korrektur in ein paar Tagen nochmals Fahrt aufnehme.

Bevor der erfolgsverwöhnte Tech-Konzern Apple am Dienstagabend nach Börsenschluss seine Quartalszahlen veröffentlicht, haben etliche Analysten ihre Erwartungen nach unten korrigiert. Offenbar wollen viele Kunden auf das neue iPhone warten, das Konzernchef Tim Cook voraussichtlich im September vorstellt.

Auf der Konjunkturseite wird am Vormittag die erste Schätzung zum Wachstum in der Euro-Zone im zweiten Quartal erwartet. Am Nachmittag folgen in den USA unter anderem der ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie und die Bauausgaben.