FrankfurtDie US-Börsen haben sich am Dienstag mit Kursgewinnen präsentiert. Auch in Tokio stiegen die Kurse. Davon profitierte am Mittwochmorgen vor dem offiziellen Börsenstart auch der Deutsche Aktienindex. Auf außerbörslichen Plattformen stieg der Dax über die Marke von 11.600 Punkten. Banken und Broker erwarten, dass sich der deutsche Leitindex auch für nach Eröffnung des regulären Handels auf diesem Niveau halten dürfte.

Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex 0,4 Prozent auf 11.595 Punkten zugelegt. Das Rätselraten über den wirtschaftspolitischen Kurs des neuen US-Präsidenten Donald Trump dämpfe allerdings weiter die Kauflaune, sagten Händler.

An der Wall Street hatte der Dow Jones am Dienstag nach Handelsschluss in Europa seine Gewinne verdoppelt und war mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 19.912 Punkten aus dem Handel gegangen. Der breiter gefasste S&P 500 erhöhte sich um 0,6 Prozent auf 2.280 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,9 Prozent auf 5.600 Punkte. Damit schlossen S&P und Nasdaq auf Rekordständen.

Der harte Wettbewerb mit Rivalen wie der Deutschen-Telekom-Tochter T-Mobile bremst Verizon aus. Im abgelaufenen Quartal fiel der Umsatz um mehr als fünf Prozent und der Nettogewinn sogar um über 16 Prozent. Der Aktienkurs gab um 4,4 Prozent nach.

Was der Tag bringt

Am Mittwochvormittag steht unter anderem der Ifo-Index an, der die Stimmung in den deutschen Chefetagen im Januar misst. Von Reuters befragte Analysten rechnen mit einem leichten Anstieg auf 111,3 von 111,0 Punkten.

Außerdem legen weitere Firmen Geschäftszahlen vor: So öffnen unter anderem die spanische Bank Santander und Airbus-Rivale Boeing ihre Bücher. Auch die Aktien der Deutschen Bank könnten in den Fokus rücken: Laut Insidern spielt das Geldhaus im Rahmen einer neuen Strategie eine Trennung von der Vermögensverwaltung durch.



Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel stellt am Mittwochmittag in Berlin die aktuelle Konjunkturprognose der Bundesregierung vor. Die Vorlage des Jahreswirtschaftsberichtes nach der Kabinettssitzung dürfte Gabriels letzter größerer Termin als Wirtschaftsminister sein. Denn nach seinem Verzicht auf eine Kanzlerkandidatur und den SPD-Vorsitz will Gabriel als Außenminister im schwarz-roten Kabinett weitermachen.