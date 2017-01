FrankfurtDie wichtigsten deutschen Aktienwerte zeigen sich auch am Donnerstag in guter Verfassung: Nach dem Sprung am Vortag über die Marke von 11 800 Punkten bescherte die von den New Yorker Börsen übergeschwappte Kursrally dem Dax bis zum späten Nachmittag nochmals ein Plus von 0,36 Prozent auf 11 841 Punkte (plus 0,3 Prozent). In der Spitze hatte sich der Leitindex zuvor sogar der nächsten Schwelle bei 11 900 Zählern genähert.

Ausschlaggebend war weiterhin die an den US-Börsen wieder aufgeflammte „Trump-Rally“. Wenige Tage nach dem Amtsantritt des 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten hatte der Leitindex Dow Jones Industrial am Vortag von den Hoffnungen auf eine Ankurbelung der US-Wirtschaft unter Donald Trump profitiert und erstmals die historische Hürde von 20 000 Punkten hinter sich gelassen. Die gute Entwicklung setzte sich am Donnerstag fort.

„Der Dax kennt kein Halten mehr – Trump-Rally wieder intakt“, so Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets mit Blick darauf, dass die Hoffnung auf eine unter seiner Führung gestärkte US-Wirtschaft bereits vor Weihnachten die Kursrally genährt hätte. „Der eine oder andere erhofft sich nach dem Wahlsieg Trumps auch hierzulande einen ähnlich wachstumsfreundlichen Schwenk in der Politik vor den Bundestagswahlen.“

„Die ersten durchaus wirtschaftsfreundlichen Entscheidungen des US-Präsidenten Donald Trump, gepaart mit einer Berichtssaison, die bisher gar nicht schlecht verlaufen ist, tragen zur Zuversicht bei“, schrieben die Analysten der Essener National-Bank.

Am breiteren deutschen Markt ging dem MDax nach einem neuerlichen Rekord bei 22 944 Punkten die Puste aus. Der Index der mittelgroßen Unternehmen war zuletzt knapp mit 0,12 Prozent und 22 818,75 Punkten ins Minus abgetaucht. Die Technologiewerte im TecDax setzten ihre Rally jedoch mit einem Plus von 0,41 Prozent auf 1854,96 Punkte fort.

Im Dax gehörten die Papiere des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care mit einem Aufschlag von 2,6 Prozent zur Spitzengruppe. Sie profitierten Börsianern zufolge von einem juristischen Etappensieg in den USA. Ein US-Gericht hatte eine potenziell nachteilige Neuregelung zur Behandlung von Dialyse-Patienten vorerst auf Eis gelegt. Die Gesundheitsbranche war insgesamt gefragt, wie ähnlich deutliche Kursgewinne bei den Pharmakonzernen Merck und Bayer zeigten (plus 1,9 sowie 2,4 Prozent).

Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners warnte allerdings vor überzogenem Erwartungen. „Risiken werden aktuell vollkommen ausgeblendet. Der Bau einer Mauer ist nicht nur Konjunkturprogramm, sondern auch Anzeichen einer protektionistischen Handelspolitik.“ Trump kündigte im Kampf gegen illegale Einwanderung einen raschen Baubeginn für die geplante Mauer an der Grenze zu Mexiko an. Zudem plant der Milliardär Strafzölle auf Billigimporte.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand mehr oder weniger unverändert bei 3322 Punkten. Vom Konjunkturoptimismus profitierte unter anderem die Investitionsgüter-Branche. Der europäische Sektor-Index, in dem unter anderem Siemens notiert ist, stieg zeitweise auf ein Eineinhalb-Jahres-Hoch von 480,40 Punkten. Gefragt waren auch die Finanzwerte, deren Index in der Spitze ein Zwölf-Monats-Hoch von 181,89 Zählern markierte. Zu den Favoriten gehörte hier die Commerzbank. Ihre Aktien legten rund 1,6 Prozent zu.

Bei den europäischen Einzelaktien stach STMicroelectronics mit einem Kursplus von zeitweise gut neun Prozent heraus. Ein Umsatz- und Gewinnsprung hievte die Aktien des französisch-italienischen Chip-Herstellers in Paris auf bis zu 12,23 Euro, den höchsten Stand seit neuneinhalb Jahren. Diese Zahlen und starke Quartalsergebnisse der Konkurrenten Hynix aus Korea und Xilinx aus den USA hievten den deutschen Halbleiter-Anbieter Infineon auf 17,25 Euro, den höchsten Stand seit mehr als 14 Jahren.

Diageo gewannen 4,6 Prozent und gehörten damit zu den Favoriten im Londoner Auswahlindex FTSE. Der Umsatz des weltgrößten Spirituosen-Herstellers stieg im zweiten Halbjahr 2016 dank eines starken US-Geschäfts überraschend stark um 4,4 Prozent.

Am Devisenmarkt legte der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, nur leicht auf 100,22 Punkte zu. „Denn ob das Wachstum wirklich das hält, was sich alle versprechen, wird sich frühestens im zweiten Halbjahr zeigen, wenn die ersten Politikmaßnahmen Trumps ihre Wirkung entfalten“, betonte Commerzbank-Analystin Esther Reichelt. Der Euro kostete mit 1,072 Dollar einen Viertel US-Cent weniger als am Vorabend.

Am deutschen Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,19 Prozent am Vortag auf 0,23 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,23 Prozent auf 141,26 Punkte, während der Bund Future 0,12 Prozent auf 161,78 Punkte gewann. Der Kurs des Euro fiel knapp unter der Marke von 1,07 US-Dollar zurück. Zuletzt wurden 1,0699 US-Dollar für die Gemeinschaftswährung bezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag bei 1,0743 Dollar festgesetzt.