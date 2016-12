Rettungsprogramm für italienische Banken

Neben der Euro-Schwäche stützte die Aussicht auf eine baldige Sanierung der italienischen Banken die europäischen Aktienbörsen. Die Regierung in Rom will sich zur Stützung des Finanzsektors 20 Milliarden Euro leihen. Als erstes Institut könnte Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) auf Staatshilfe angewiesen sein, sollte das älteste Geldhaus der Welt nicht genügend frisches Kapital bei privaten Investoren auftreiben können. Der italienische Bankenindex gewann 1,4 Prozent und sein europäisches Pendant 0,8 Prozent.

An der Londoner Börse legten Lloyds Bank dank der Übernahme des britischen Kreditkarten-Geschäfts der Bank of America für umgerechnet 2,3 Milliarden Euro 2,7 Prozent zu. „Es wird aber einige Zeit dauern, bis sich dieser große Kauf auszahlt“, warnte Analyst Neil Wilson vom Brokerhaus ETX Capital. Außerdem bezweifle er, dass das Geldhaus die Dividenden nun so stark anheben könne wie erhofft. Bank of America notierten im vorbörslichen US-Geschäft 0,5 Prozent im Plus.

Für Gesprächsstoff sorgte außerdem Mediaset. Die Aktien des Medienkonzerns stiegen um 23 Prozent auf ein 13-Monats-Hoch von 4,43 Euro, nachdem der französische Konkurrent Vivendi die Aufstockung seiner Beteiligung auf 30 Prozent angekündigt hatte. Um eine feindliche Übernahme zu verhindern, hatte der ehemalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi seinen Anteil kürzlich auf 40 Prozent ausgebaut.

In Paris gewannen Euronext 2,7 Prozent. Um von den europäischen Wettbewerbshütern grünes Licht für ihre Fusion zu bekommen, wollen die Konkurrenten Deutsche Börse und LSE das Abwicklungshaus Clearnet an die Mehrländerbörse verkaufen. Die Papiere des deutschen und des britischen Börsenbetreibers verloren jeweils 0,7 Prozent.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,08 Prozent am Montag auf 0,05 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,15 Prozent auf 142,17 Punkte. Der richtungweisende Euro-Bund-Future büßte 0,2 Prozent ein auf 163,11 Punkte. Der Euro wurde zuletzt mit 1,0366 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0422 (Freitag: 1,0439) Dollar festgesetzt.