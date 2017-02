Rückversicherer im Fokus

An den Aktienmärkten spielte die Musik bei den deutschen Rückversicherern. Münchener Rück waren mit einem Kursminus von 1,6 Prozent größter Verlierer im Dax. Der Konzern verdiente wegen höherer Schäden aus Naturkatastrophen eine halbe Milliarde Euro weniger, erhöhte aber die Dividende. Beim kleineren Rivalen Hannover Rück ging der Kurs dagegen um 1,5 Prozent nach oben. Der Gewinn des Unternehmen stieg 2016 stärker als erwartet.

Überflieger im MDax waren Gea mit einem Kursplus von 5,6 Prozent. Der Konzern, der Anlagen für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie baut, kündigte nach Umsatz- und Gewinnrückgängen für das laufende Jahr ein moderates Wachstum an und will Aktien zurückkaufen.

An der Börse in Paris brachen BNP Paribas um 4,5 Prozent ein, nachdem die größte französische Bank im vierten Quartal weniger verdient hat als erwartet. Die Papiere der Rivalen Société Générale und Crédit Agricole fielen im Sog von BNP um bis zu zwei Prozent.

Aktionäre warfen aus Enttäuschung über die Quartalszahlen von BP und Statoil Aktien der Ölförderkonzerne aus ihren Depots. BP fielen in London um 2,5 Prozent, Statoil in Norwegen um 1,5 Prozent.

Am Montag war der Dax um 1,2 Prozent auf 11.509,84 Punkte gefallen. Mit Käufen haben die Anleger am Dienstag die Bilanz von Jenoptik honoriert. Die Aktien stiegen um 3,6 Prozent auf 18,65 Euro und notierten damit so hoch wie zuletzt im Juni 2002. Der Gewinn habe etwas über den Erwartungen gelegen, erklärten die Analysten von MM Warburg. Auf internationaler Seite folgen im Tagesverlauf unter anderem die Ergebnisse von Disney, General Electric und GM.

Die schlechtesten Anlagen 2016 Sparbuch Seit Jahren lässt sich mit dem Sparbuch nichts mehr verdienen. So war es auch 2016. Wer Anfang des Jahres 100.000 Euro anlegt hat einen Gewinn von gerade mal 50 Euro – entsprechend von 0,05 Prozent gemacht. Immerhin verloren Anleger aber zumindest nominal – also ohne Berücksichtigung der Inflation – auch nichts. Alle Angaben ohne Transaktionskosten. Stand 30.12.2016

Mexikanischer Peso Dem mexikanischen Peso – dem zweitgrößten Verlierer der Hauptwährungen zum Euro – machte der Wahlsieg von Donald Trump zum US-Präsidenten zu schaffen. Kein Wunder, die USA sind Mexikos wichtigster Handelspartner, doch Trump will den Handel massiv besteuern und die Grenzen zu Mexiko dichter machen- auch wenn zuletzt vom dem im Wahlkampf propagierten Mauerbau nichts mehr zu hören war. Wer zu Jahresbeginn 100.000 Euro in mexikanischen Peso anlegt, verfügte Ende des Jahres jetzt nur noch über 89.510 Euro.

Britisches Pfund Das knappe Votum der Briten für einen Austritt aus der Europäischen Union schockte am 24. Juni Europa die ganze westliche Welt. Der britische Aktienmarkt erholte sich – wie auch andere europäische Börsen – von dem Schock zwar recht schnell und legte zweistellig zu. Doch das britische Pfund selbst steht weiter unter massivem Druck. Zum Euro hat es in diesem Jahr gut 13 Prozent verloren und damit so viel wie keine andere Hauptwährung. Aus 100.000 in Pfund investierten Euro wurden so nur noch 86.980 Euro.

Aktien China Der Entwicklung der chinesischen Wirtschaft verunsichert Anleger weltweit seit anderthalb Jahren. Das spiegelt sich auch der Börse wider. Der Leitindex CSI 300, der die 300 größten Aktien Festlandchinas erfasst, verlor über elf Prozent. Da gleichzeitig der Yuan zum Euro weiter abwertete, bleiben Anlegern die 100.000 Euro in den Index investiert haben, nur 85.450Euro übrig.

Aktien Ägypten In Ägypten gab die Zentralbank den Wechselkurs im November frei, das ägyptische Pfund stürzte ab. Der ägyptische Leitindex EGX 30 gewann zwar über 70 Prozent - Euro Anleger hatten aber am Jahresende von 100.000 investierten Euro nur noch 79.570 Euro übrig.

Aktien Ghana Der Aktienindex der ebenfalls sehr kleinen Börse in Ghana, verlor ebenfalls stark. Von 100.000 Euro bleiben nur 77.840 Euro übrig. Die agrarisch strukturierte Wirtschaft des als Musterdemokratie auf dem Kontinent geltenden Landes, schrumpft. Das Land ist stark vom Export von Rohstoffen wie Gold, Öl, Kakao und Edelhölzern abhängig. Dabei steigen zwar im vergangenen Jahr viele Rohstoffpreise, doch der Kakaopreis brach um fast ein Drittel ein.

Aktien Nigeria Deutsche Anleger, die 2016 an der kleinen nigerianischen Börse 100.000 Euro investierten, hatten Ende des Jahres nur noch 61.390 Euro auf dem Konto. Das lag vor allem daran, dass die Währung Naira im Sommer einbrach, nachdem die Zentralbank die Anbindung der heimischen Währung an den Dollar aufgab.

An der Wall Street hatten die US-Indizes am Montag nach Börsenschluss in Deutschland ihre Verluste etwas ausgeweitet. Der Dow Jones und der Nasdaq beendeten die Sitzung jeweils 0,1 Prozent tiefer. Der S&P500 fiel um 0,2 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Dienstag um 0,3 Prozent auf 18.911 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,4 Prozent auf 3145 Punkte.

Unter anderem die Unsicherheit über den Kurs von US-Präsident Donald Trump hatte der Wall Street einen Dämpfer versetzt. Mögliche Beschränkungen beim internationalen Handel und der Einwanderung lasteten auf der Stimmung: „Der Markt sucht bei der Politik des Weißen Hauses nach Richtung“, sagte Ökonom Albert Brenner vom Vermögensverwalter United Wealth Management. Nach zwei juristischen Schlappen im Streit über den Einreisestopp für Bürger mehrerer muslimischer Länder verschärfte Trump die Einreisekontrollen.