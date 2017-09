FrankfurtAnleger haben sich zum Auftakt in die neue Handelswoche wieder mit Aktien eingedeckt. Der Dax stieg zu Handelsbeginn kontinuierlich und notierte am Vormittag 1,1 Prozent höher bei 12.441 Punkten. Händler führten die Kauffreude vor allem darauf zurück, dass Nordkorea am Samstag, dem Jahrestag der Staatsgründung, keine neuen Raketen in die Luft gejagt hat. Mit Spannung warteten Investoren dagegen noch auf das volle Ausmaß der Zerstörung durch den Wirbelsturm „Irma“, der derzeit über den US-Bundesstaat Florida hinwegfegt.

Der MDax der mittelgroßen Werte stieg um 1,07 Prozent auf 25 171 Punkte . Der Technologiewerte-Index TecDax kletterte um 0,86 Prozent auf 2351 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,97 Prozent aufwärts auf 3481 Punkte

Gefragt waren die Titel von Rückversicherern. Münchener Rück legten über vier Prozent zu und waren Top-Favorit im Dax. Hannover Rück stiegen im MDax um 5,3 Prozent. Swiss Re gewannen an der Börse in Zürich 4,6 Prozent. Münchener-Rück-Vorstand Torsten Jeworrek sagte am Wochenende beim alljährlichen Treffen der Branche in Monte Carlo, sein Konzern sei in Florida nicht so stark engagiert. Positiv kam bei Anlegern außerdem an, dass die Konzerne mit stabileren Preisen und besseren Marktbedingungen rechnen.

So sparen die Deutschen Geldvermögen Das Geldvermögen der deutschen Bürger beträgt insgesamt 5,6 Billionen Euro. Auf verschiedene Anlageklassen ist es wie folgt verteilt: Stand Dezember 2016 Quelle: Bundesverband deutscher Banken, Bundesbank

Versicherungen und Pensionskassen 2,15 Billionen Euro

Spar-, Sicht- und Termineinlagen 2 Billionen Euro

Investmentfonds 518 Milliarden Euro

Aktien 373 Millionen Euro

Bargeld 166 Milliarden Euro

Schuldverschreibungen 127 Milliarden Euro

Sonstige Sparanlagen 218 Milliarden Euro

Daneben bewegten zahlreiche Analystenstimmen: Keinen Kauf mehr wert sind für die Berenberg-Bank die Anteile am Versorger Eon. Nach anfänglichen Verlusten konnten die Papiere zuletzt aber wieder moderat zulegen. Analyst Lawson Steele favorisiert dagegen Uniper - die Anteile am Energiekonzern stiegen um mehr als ein Prozent.

Aixtron-Papiere erreichten mit mehr als 6 Prozent Kursaufschlag bei 10,36 Euro den höchsten Kurs seit fast drei Jahren. Sie profitierten von einer Kaufempfehlung durch Oddo, die das Papier mit einem Kursziel von 11,50 Euro wieder in die Bewertung aufnahmen. Bereits in der vergangenen Woche hatte eine sehr positive Einschätzung der Deutschen Bank die Aktie beflügelt.

Einen genauen Blick dürften Anleger auch auf die Aktien des Darmstädter Pharmakonzerns Merck werfen. Insidern zufolge hat der Schweizer Lebensmittelriese Nestle ein Auge auf das von Merck zur Disposition gestellte Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten geworfen. Auf Konjunkturseite werden keine relevanten Daten erwartet.

Fernab der großen Indizes sprangen die Aktien der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin zeitweise um mehr als 15 Prozent an. Zuvor hatte sich Eurowings mit der Flugbegleitergewerkschaft Ufo grundsätzlich auf einen Tarifvertrag für das Personal von Air Berlin geeinigt, von der die Lufthansa-Tochter bis zu 90 Jets übernehmen will.

Außerdem jubeln Investoren über den neuen Chef beim weltweit führenden Generikahersteller Teva. Die Aktien der israelischen Ratiopharm-Mutter schossen am Montag um 8,8 Prozent auf den höchsten Stand seit drei Wochen nach oben, nachdem der Konzern Kare Schultz zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt hat. Schultz führte seit Mai 2015 den dänischen Pharmakonzern Lundbeck, dessen Anleger schockiert auf den Chefwechsel reagierten. Die Titel brachen an der Börse in Kopenhagen um knapp 13 Prozent ein und notierten auf dem tiefsten Stand seit zweieinhalb Monaten. Zudem verliert Lundbeck Top-Manager Staffan Schüberg, der für Vertrieb und Marketing zuständig war.