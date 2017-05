RWE lockt Anleger

Die Vorgaben für den Wochenstart waren indes mau ausgefallen. An der New Yorker Wall Street traten die Indizes zuletzt weitgehend auf der Stelle. Viele Anleger blieben aus Furcht vor weiteren Störfeuern aus der Politik in Deckung. Börsianer befürchten, dass der Streit über die überraschende Entlassung von FBI-Chef James Comey die Steuersenkungspläne von Präsident Donald Trump verzögern könnte. Der Dow-Jones-Index war 0,1 Prozent leichter bei 20.896 Zählern ins Wochenende gegangen. In Tokio schloss der Nikkei-Index am Montag ebenfalls 0,1 Prozent leichter bei 19.869 Punkten. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,2 Prozent auf 3091 Punkte.

Ohnehin ist die Nachrichtenlage aktuell leicht überschaubar. An der Konjunkturfront steht heute lediglich der Empire-State-Produktionsindex der New Yorker Fed-Filiale an. Die Konjunktursituation lässt Rückschlüsse zu auf den mittelfristigen Kurs der US-Geldpolitik. Die Märkte rechnen mit zwei weiteren Zinserhöhungen bis zum Jahresende. Am Dienstag gibt das europäische Statistikamt die Wachstumszahlen für das erste Quartal in der Eurozone bekannt. Es folgt am Nachmittag die amerikanische Industrieproduktion für den April. Am Freitag folgen die deutschen Erzeugerpreise. Damit bleibt der Fokus auf der Berichtssaison.

Und die heutigen Zahlen konnten überzeugen. Besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen haben Investoren zu Aktienkäufen ermuntert. Die Titel des Versorgers stiegen am Montag um bis zu 4,6 Prozent auf 16,31 Euro, das war der höchste Stand seit mehr als zehn Monaten. Damit waren sie mit Abstand größter Gewinner im Dax. „Die Ergebnisse im ersten Quartal zeigen, dass RWE gut ins Jahr gestartet ist“, urteilten die Analysten der Investmentbank Jefferies. Obwohl das operative Ergebnis von Januar bis März geschrumpft sei, hätten zwei von drei Sparten deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Positiv sei auch, dass der Energiekonzern seine Ziele für das Gesamtjahr bestätigt habe.

RWE verdiente im ersten Quartal vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) mit 2,13 Milliarden Euro gut sechs Prozent weniger als vor Jahresfrist. Analysten hatten mit einem Rückgang auf 2,05 Milliarden Euro gerechnet. Nach Einschätzung von Analysten sind niedrigere Erlöse für den Braunkohlestrom und die Kernenergie des Konzerns für den Rückgang verantwortlich. RWE bleibe damit im hohen Maße von seiner Ökostromtochter Innogy abhängig, die das Unternehmen 2016 abgespalten und an die Börse gebracht hatte. Hinter RWE folgte Infineon auf den Kauflisten der Broker. Goldman Sachs stufte die Scheine des Halbleiterherstellers rauf auf „Kaufen“ und erhöhte das Kursziel von 19 auf 22 Euro, die Aktien verteuerten sich um knapp zwei Prozent.