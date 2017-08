Frankfurt/DüsseldorfAnleger haben die Sorge vor einer Zuspitzung der Nordkorea-Krise vorerst abgeschüttelt und sich wieder mit Aktien eingedeckt. Der Dax stieg am Montag zum Handelsstart um 0,9 Prozent auf 12.125 Punkte. Nach der mehr als turbulenten vergangenen Woche ist das ein gutes Zeichen – der Dax hatte insgesamt 2,3 Prozent verloren und war zwischenzeitlich unter die Marke von 12.000 Punkten gefallen.

„Die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Nordkorea belasten die Börsen zwar weiterhin“, sagte Analyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. „Die Wahrscheinlichkeit einer militärischen Eskalation der Situation wird von den Investoren aber als sehr gering eingeschätzt.“

Vergangene Woche war der Dax wegen der Sorge vor einem bewaffneten Konflikt stark unter Druck geraten und erstmals seit vier Monaten unter die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten gerutscht. Der Konflikt vernichtete an den Aktienmärkten innerhalb weniger Tage rund eine Billion Dollar an Börsenwert. Dabei überwiegt die Hoffnung, dass es beim verbalen Schlagabtausch bleibt. „Hunde, die bellen, beißen nicht“, überschreibt die BayernLB ihren Wochenausblick.

Gleichzeitig kletterte der als „Angstbarometer" bekannte Volatilitätsindex VIX auf den höchsten Stand seit dem Wahlsieg Trumps im November. Die unerwartet niedrige Inflation in den USA verhinderte an der Wall Street allerdings einen weiteren Tag mit Verlusten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte am Freitag 0,1 Prozent auf 21.858 Punkte zu. Im Wochenvergleich verringerte sich allerdings auch der Dow um 1,1 Prozent.

Bei den Unternehmen veröffentlichen einige Nachzügler noch ihre Zwischenbilanzen. Einen genauen Blick dürften Investoren auf die Aktien von RWE werfen. Der Energieversorger verdiente im ersten Halbjahr mehr verdient und blickt zuversichtlicher als bislang auf die Geschäftsentwicklung 2017. „Nach unserer aktuellen Planung werden wir das Geschäftsjahr am oberen Ende unserer Prognose abschließen“, sagte Konzernchef Rolf Martin Schmitz. Zudem sorgen im Tagesverlauf die Zahlen zur europäischen Industrieproduktion für Aufmerksamkeit. Die Aktien legten um 2,9 Prozent zu und waren größter Gewinner im Dax.

Anleger der Startup-Schmiede Rocket Internet freuten sich über die Ankündigung eines Aktienrückkaufs. Die Titel schossen um mehr als sechs Prozent in die Höhe. Daneben legen in Deutschland unter anderem noch Bilfinger und K+S Zahlen vor. Aus dem Ausland geben der dänische Hapag-Lloyd-Rivale Moeller-Maersk (Mittwoch) und der US-Einzelhändler Wal-Mart (Donnerstag) Geschäftszahlen bekannt.

Nach der jüngsten Flaute warten jetzt wieder jede Menge Konjunkturdaten auf die Börsianer. Den Auftakt bilden am Montag die Zahlen zur europäischen Industrieproduktion. Am Mittwoch folgen Daten zum Wirtschaftswachstum und am Donnerstag zur Inflation. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt wird am Dienstag veröffentlicht. Am selben Tag stehen in den USA die Einzelhandelsumsätze auf dem Terminplan. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Montag ein Prozent auf 19.539 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,7 Prozent.