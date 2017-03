FrankfurtDie Übernahmefantasie im deutschen Energiesektor hat am Dienstag die Anleger nicht von der Zinsentwicklung in den USA und den Wahlen in den Niederlanden abgelenkt. Der Dax blieb mit 11.978 Punkten in der Nähe seines Vortagesschlusses und konnte damit kaum vom Run auf die RWE-Aktien profitieren, deren Kurs um neun Prozent abhob. Anleger spekulierten, dass sich der Energiekonzern von seiner Ökostromtochter Innogy trennen könnte. Der französische Versorger Engie erwägt einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge ein Angebot. Dessen Aktionäre reagierten verstimmt: Engie fielen in Paris um über zwei Prozent und drückten damit den EuroStoxx50 0,3 Prozent ins Minus.

Doch das alles beherrschende Thema am Markt blieben die Weichenstellungen in der amerikanischen Geldpolitik und in Europa, wo die Niederländer mit ihrer Parlamentswahl am Mittwoch das Superwahljahr 2017 einläuten. „Ja, eine Zinserhöhung sollte wirklich niemanden mehr überraschen“, sagte CMC-Markets-Analyst Jochen Stanzl. „Aber nein, man weiß noch nicht wirklich viel über das Tempo der nächsten Zinserhöhungen, das die Notenbank an den Tag legen wird.“ Die Notenbanker geben ihre Entscheidung am Mittwochabend nach Handelsschluss in Europa bekannt.

Bei den Wahlen in den Niederlanden könnte Umfragen zufolge der Rechtspopulist Geert Wilder stark abschneiden. Zwar will keine der anderen Parteien mit ihm koalieren. Doch fürchten Anleger eine Signalwirkung für die französischen Präsidentschaftswahlen. Denn auch dort ist die rechtsextreme Front National mit Marine Le Pen sehr stark. Inwiefern der Konflikt mit der Türkei die Wahlentscheidung der Niederländer beeinflussen wird, gilt als offen.

Zudem kann nun die britische Premierministerin Theresa May in Brüssel jederzeit den Austritt ihres Landes aus der EU beantragen. Unter- und Oberhaus hatten am Montagabend die letzten Hürden aus dem Weg geräumt. Allerdings wird der Schritt erst für Ende des Monats erwartet. Dennoch schwächte die nun realer werdende Umsetzung des Brexit das Pfund Sterling, das die Gewinne der letzten sechs Wochen abgab und um ein Prozent auf 1,2110 Dollar abrutschte.

Gesprächsthema Nummer eins in den Handelssälen in Frankfurt und Paris war die Spekulation, RWE könnte seine erst 2016 an die Börse gebrachte Tochter Innogy an Engie verkaufen. Die Essener können laut Beschluss des Aufsichtsrats von 2015 Anteile bis zu einer Restbeteiligung von 51 Prozent veräußern. Der Konzern wiederholte auf seiner Bilanz-Pressekonferenz frühere Aussagen nicht, wonach er dauerhaft die Mehrheit behalten wolle. Strategische Möglichkeiten würden regelmäßig überprüft, teilte der Konzern lediglich mit. „Das regt die Übernahmefantasien für Innogy und den ganzen Sektor an“, kommentierte ein Aktienhändler. RWE hält noch 77 Prozent an seiner Ökostromtochter.

Den Aktien verpassten die Spekulationen aber mächtig Rückenwind: Sie legten 9,1 Prozent auf 14,98 Euro zu. Innogy, deren Titel im MDax gelistet sind, stiegen um 6,2 Prozent. Davon angestachelt stiegen auch die Titel des Rivalen E.ON etwa zwei Prozent. Die Aktien der früheren E.ON-Tochter Uniper – ebenfalls im MDax – stiegen um rund fünf Prozent. RWE erklärte zu Berichten, an dem Kraftwerksbetreiber interessiert zu sein, man prüfe alle Optionen.