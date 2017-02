Frankfurt/DüsseldorfEuropas Anleger haben sich zurück aufs Parkett getraut. Nach drei Tagen mit deutlichen Verlusten ging der Dax mit einem dicken Plus in den Mittwoch. Das wichtigste deutsche Marktbarometer notierte im Frühhandel knapp ein Prozent fester bei 11.645 Punkten. Für Unterstützung sorgten starke Unternehmenszahlen, allen voran die von Dax-Schwergewicht Siemens. Vor knapp einer Woche war die wiederaufgeflammte Trump-Rally in einem Langzeithoch gegipfelt, doch dann folgte der Sinkflug. Der US-Präsident Trump verspielt mit seiner wenig rücksichtsvollen Politik zunehmend den enormen Kredit, den er bei Börsianern hat. Ihre Hoffnungen auf einen Wirtschaftsboom trieben die Kurse wochenlang in immer weitere Höhen. Nun macht die Angst vor einem Handelskrieg die Runde und erfasst erstmals auch das Parkett.

Heute kommt positive Unterstützung vor allem von der Unternehmensseite: Apple hatte im Weihnachtsquartal mehr Smartphones als vor einem Jahr und auch mehr als von Experten erwartet verkauft. Eine Reihe von Analysten erhöhten noch in der Nacht ihre Kursziele. Die Anhebung der Prognose hat Siemens am Mittwoch Schub gegeben. Die Aktien stiegen um 4,4 Prozent und damit an die Dax-Spitze. „Das ist eine sehr positive Überraschung“, sagte ein Händler. Die Profitabilität der Münchener sei sehr hoch. Die Anhebung der Prognose werde als starkes Signal für die Entschlossenheit des Managements gewertet.

Siemens hatte am Dienstagabend mitgeteilt, die operative Marge im Industriegeschäft werde im seit Oktober laufenden Geschäftsjahr bis zu 12 Prozent betragen. Bisher war der Konzern von höchstens 11,5 Prozent ausgegangen. Das Ergebnis je Aktie werde sich auf bis zu 7,70 Euro belaufen, 50 Cent mehr als zuletzt veranschlagt.

Auf der Konjunkturseite dürfte am Mittwoch die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed im Mittelpunkt stehen. Investoren rechneten zwar nicht mit einer Zinserhöhung. Von den Erläuterungen, die um 20 Uhr (MEZ) veröffentlicht werden, erhofften sie sich aber Rückschlüsse darauf, ob die US-Zinsen - wie im Dezember angedeutet - im laufenden Jahr drei Mal angehoben werden.

Die schlechtesten Anlagen 2016 Sparbuch Seit Jahren lässt sich mit dem Sparbuch nichts mehr verdienen. So war es auch 2016. Wer Anfang des Jahres 100.000 Euro anlegt hat einen Gewinn von gerade mal 50 Euro – entsprechend von 0,05 Prozent gemacht. Immerhin verloren Anleger aber zumindest nominal – also ohne Berücksichtigung der Inflation – auch nichts. Alle Angaben ohne Transaktionskosten. Stand 30.12.2016

Mexikanischer Peso Dem mexikanischen Peso – dem zweitgrößten Verlierer der Hauptwährungen zum Euro – machte der Wahlsieg von Donald Trump zum US-Präsidenten zu schaffen. Kein Wunder, die USA sind Mexikos wichtigster Handelspartner, doch Trump will den Handel massiv besteuern und die Grenzen zu Mexiko dichter machen- auch wenn zuletzt vom dem im Wahlkampf propagierten Mauerbau nichts mehr zu hören war. Wer zu Jahresbeginn 100.000 Euro in mexikanischen Peso anlegt, verfügte Ende des Jahres jetzt nur noch über 89.510 Euro.

Britisches Pfund Das knappe Votum der Briten für einen Austritt aus der Europäischen Union schockte am 24. Juni Europa die ganze westliche Welt. Der britische Aktienmarkt erholte sich – wie auch andere europäische Börsen – von dem Schock zwar recht schnell und legte zweistellig zu. Doch das britische Pfund selbst steht weiter unter massivem Druck. Zum Euro hat es in diesem Jahr gut 13 Prozent verloren und damit so viel wie keine andere Hauptwährung. Aus 100.000 in Pfund investierten Euro wurden so nur noch 86.980 Euro.

Aktien China Der Entwicklung der chinesischen Wirtschaft verunsichert Anleger weltweit seit anderthalb Jahren. Das spiegelt sich auch der Börse wider. Der Leitindex CSI 300, der die 300 größten Aktien Festlandchinas erfasst, verlor über elf Prozent. Da gleichzeitig der Yuan zum Euro weiter abwertete, bleiben Anlegern die 100.000 Euro in den Index investiert haben, nur 85.450Euro übrig.

Aktien Ägypten In Ägypten gab die Zentralbank den Wechselkurs im November frei, das ägyptische Pfund stürzte ab. Der ägyptische Leitindex EGX 30 gewann zwar über 70 Prozent - Euro Anleger hatten aber am Jahresende von 100.000 investierten Euro nur noch 79.570 Euro übrig.

Aktien Ghana Der Aktienindex der ebenfalls sehr kleinen Börse in Ghana, verlor ebenfalls stark. Von 100.000 Euro bleiben nur 77.840 Euro übrig. Die agrarisch strukturierte Wirtschaft des als Musterdemokratie auf dem Kontinent geltenden Landes, schrumpft. Das Land ist stark vom Export von Rohstoffen wie Gold, Öl, Kakao und Edelhölzern abhängig. Dabei steigen zwar im vergangenen Jahr viele Rohstoffpreise, doch der Kakaopreis brach um fast ein Drittel ein.

Aktien Nigeria Deutsche Anleger, die 2016 an der kleinen nigerianischen Börse 100.000 Euro investierten, hatten Ende des Jahres nur noch 61.390 Euro auf dem Konto. Das lag vor allem daran, dass die Währung Naira im Sommer einbrach, nachdem die Zentralbank die Anbindung der heimischen Währung an den Dollar aufgab.

Am Nachmittag (14.15 Uhr MEZ) könnten die Zinsspekulationen von den ADP-Daten neue Nahrung erhalten. Die Zahlen der privaten Arbeitsagentur geben einen Vorgeschmack auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Von der Stellenmarkt-Entwicklung macht die Fed ihre Zinspolitik abhängig.

An der Wall Street hatten die Kurse nach Handelsschluss in Europa am Dienstag ihre Verluste etwas eingegrenzt. Der Dow-Jones - und der S&P500 -Index waren mit Abschlägen von 0,5 und 0,1 Prozent aus dem Handel gegangen, der Nasdaq-Composite hatte kaum verändert geschlossen. Zuvor hatten alle drei Indizes je etwa ein halbes Prozent im Minus gelegen.

In Tokio stieg der Nikkei-Index am Mittwoch um 0,6 Prozent. In Shanghai blieben die Börsen feiertagsbedingt geschlossen.

Im Blick der Dax-Anleger steht zudem erneut die Deutsche Bank: Nach der Kritik der Aktionäre überarbeitet das Institut nach Informationen des Handelsblatts das Vergütungssystem für die Vorstände. Auf der Hauptversammlung am 18. Mai werde das Institut ein neues Bonussystem zur Abstimmung stellen. Der Aufsichtsrat hat das Konzept bislang noch nicht formal abgesegnet, aber die Grundzüge sind mit Investoren besprochen worden.

Im MDax will die Südzucker-Tochter Agrana durch eine Kapitalerhöhung rund 170 Millionen Euro einnehmen. Zugleich versilbert Südzucker einen Teil seiner Anteile, wie Agrana mitteilte. Agrana erhöht das Kapital um zehn Prozent und bietet 1,42 Millionen Aktien an, Südzucker wirft bis zu 700.000 Stück auf den Markt. Der Bezugspreis soll heute veröffentlicht werden.

Im SDax ersetzt Bet At Home ab übermorgen Braas Monier. Die Änderung werde am 3. Februar wirksam, teilte die Deutsche Börse mit. Hintergrund der außerplanmäßigen Anpassung ist die Übernahme des Dachpfannen-Herstellers durch das US-Familienunternehmen Standard Industries.