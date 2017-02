Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Siemens gibt Startschuss für Aufholjagd

Signalwirkung in Sachen Zinsen bot auch der heutige Konjunkturtermin. Am Nachmittag kam ein unerwartet starker US-Monatsbericht des privaten Arbeitsvermittlers ADP. Demnach hat die Privatwirtschaft im Januar 246.000 neue Stellen geschaffen. Ökonomen hatten nur 165.000 Stellen erwartet. Der ADP-Report gibt einen Vorgeschmack auf den offiziellen Berichts des Arbeitsministeriums am Freitag. Die amerikanischen Jobzahlen haben sich zu einem der wichtigsten Termine im Konjunkturkalender entwickelt, macht die Federal Reserve ihre Geldpolitik doch maßgeblich abhängig von der Beschäftigungssituation. Mit guten Zahlen erhöht sich die Wahrscheinlichkeit steigender Zinsen.

Ansonsten sorgte die Berichtssaison für die meiste Bewegung am Mittwoch. Vor allem Siemens lockte Anleger zurück aufs Parkett und bildete das Rückgrat der heutigen Dax-Erholung. Der Technologiekonzern hob seine Prognosen an, im Industriegeschäft rechne man mit einer operativen Marge von zwölf Prozent betragen. Das Ergebnis je Aktie werde sich auf bis zu 7,70 Euro belaufen, 50 Cent mehr als zuletzt veranschlagt. „Das ist eine sehr positive Überraschung“, kommentierte ein Händler. Die Profitabilität der Münchener sei sehr hoch. Aktionäre deuten die Anhebung als starkes Signal für die Entschlossenheit des Managements gewertet. Die Papiere des Dax-Schwergewichts schossen 5,2 Prozent in die Höhe und erreichten den Stand aus dem Jahre 2000.

Zu den großen Gewinnern in Frankfurt gehörte auch die Deutsche Bank. Anleger honorierten die neue Boni-Regelung des Geldhauses. Nach Informationen des Handelsblatts plant die größte Bank der Bundesrepublik ein neues Konzept zu Vorstandsvergütung. Informierten Kreisen nach soll das neue System auf der Hauptversammlung zur Abstimmung gestellt werden. Das aktuelle hatten Aktionäre auf der letztjährigen Hauptversammlung abgelehnt. Der Aufsichtsrat habe das Konzept bislang noch nicht formal abgesegnet, aber die Grundzüge seien mit Investoren besprochen worden. Die Papiere legten 3,6 Prozent zu.

Auch Wacker Chemie und deren Halbleiter-Tochter Siltronic überzeugten mit ihren Bilanzen für 2016. Beide Papiere waren in den vergangenen Monaten aber schon stark gelaufen. Während die Wacker-Chemie-Papiere im MDax um 1,8 Prozent nachgaben, legten Siltronic-Aktien an der TecDax-Spitze um 4,5 Prozent zu. Nordex-Aktien folgten mit einem Aufschlag von 4,2 Prozent. Der Windanlagenhersteller hat den Rotorblattspezialisten SSO Technology erworben, um seine technologische Stellung in diesem Bereich auszubauen.