Siemens zieht den Dax allein ins Plus

Heute kommt positive Unterstützung vor allem von der Unternehmensseite: Apple hatte im Weihnachtsquartal mehr Smartphones als vor einem Jahr und auch mehr als von Experten erwartet verkauft. Eine Reihe von Analysten erhöhten noch in der Nacht ihre Kursziele. Die Anhebung der Prognose hat Siemens am Mittwoch Schub gegeben. Die Aktien stiegen um 4,4 Prozent und damit an die Dax-Spitze. „Das ist eine sehr positive Überraschung“, sagte ein Händler. Die Profitabilität der Münchener sei sehr hoch. Die Anhebung der Prognose werde als starkes Signal für die Entschlossenheit des Managements gewertet.

Siemens hatte am Dienstagabend mitgeteilt, die operative Marge im Industriegeschäft werde im seit Oktober laufenden Geschäftsjahr bis zu 12 Prozent betragen. Bisher war der Konzern von höchstens 11,5 Prozent ausgegangen. Das Ergebnis je Aktie werde sich auf bis zu 7,70 Euro belaufen, 50 Cent mehr als zuletzt veranschlagt.

Am Nachmittag (14.15 Uhr MEZ) könnten die Zinsspekulationen von den ADP-Daten neue Nahrung erhalten. Die Zahlen der privaten Arbeitsagentur geben einen Vorgeschmack auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Von der Stellenmarkt-Entwicklung macht die Fed ihre Zinspolitik abhängig.

An der Wall Street hatten die Kurse nach Handelsschluss in Europa am Dienstag ihre Verluste etwas eingegrenzt. Der Dow-Jones - und der S&P500 -Index waren mit Abschlägen von 0,5 und 0,1 Prozent aus dem Handel gegangen, der Nasdaq-Composite hatte kaum verändert geschlossen. Zuvor hatten alle drei Indizes je etwa ein halbes Prozent im Minus gelegen.

In Tokio stieg der Nikkei-Index am Mittwoch um 0,6 Prozent. In Shanghai blieben die Börsen feiertagsbedingt geschlossen.

Im Blick der Dax-Anleger steht zudem erneut die Deutsche Bank: Nach der Kritik der Aktionäre überarbeitet das Institut nach Informationen des Handelsblatts das Vergütungssystem für die Vorstände. Auf der Hauptversammlung am 18. Mai werde das Institut ein neues Bonussystem zur Abstimmung stellen. Der Aufsichtsrat hat das Konzept bislang noch nicht formal abgesegnet, aber die Grundzüge sind mit Investoren besprochen worden.

Im MDax will die Südzucker-Tochter Agrana durch eine Kapitalerhöhung rund 170 Millionen Euro einnehmen. Zugleich versilbert Südzucker einen Teil seiner Anteile, wie Agrana mitteilte. Agrana erhöht das Kapital um zehn Prozent und bietet 1,42 Millionen Aktien an, Südzucker wirft bis zu 700.000 Stück auf den Markt. Der Bezugspreis soll heute veröffentlicht werden.

Im SDax ersetzt Bet At Home ab übermorgen Braas Monier. Die Änderung werde am 3. Februar wirksam, teilte die Deutsche Börse mit. Hintergrund der außerplanmäßigen Anpassung ist die Übernahme des Dachpfannen-Herstellers durch das US-Familienunternehmen Standard Industries.