Starker Euro belastet

Der starke Euro hat am Donnerstag den deutschen Aktienmarkt eher belastet. Der Euro war im asiatischen Handel in Richtung 1,18 US-Dollar gestiegen. So hoch wurde die Gemeinschaftswährung seit Anfang 2015 nicht mehr bewertet. Zuletzt kostete sie 1,1724 Dollar. Ein starker Euro kann die Exportchancen deutscher Unternehmen trüben, weil sich auf dem Weltmarkt die Produkte europäischer Hersteller verteuern. Grund für den im Gegenzug zum Euro abwertenden US-Dollar ist die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Diese ließ wie erwartet die Zinsen unverändert und dürfte im Herbst mit dem Abbau der durch die Anleihekäufe aufgeblähten Bilanz beginnen.

Die US-Notenbanker seien deutlich vorsichtiger gewesen, begründete Analyst Milan Cutkovic vom Broker Axitrader die Euro-Kursentwicklung. „Für die Anleger ist es nun fraglich, ob es in diesem Jahr überhaupt noch zu einer Zinserhöhung kommt.“

Von seinem Rekordhoch bei 12 951 Punkten vor gut fünf Wochen ist der Dax inzwischen fast 700 Punkte entfernt. Der MDax für die mittelgroßen Werte notierte am Donnerstag zuletzt prozentual unverändert bei 24.928 Punkten. Der Technologiewerte-Index TecDax stand 0,10 Prozent tiefer bei 2276 Zählern. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg indes um 0,24 Prozent. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex noch 0,3 Prozent auf 12.305,11 Punkte zugelegt.

An der Wall Street hatten die großen Indizes am Mittwoch nach Handelsschluss in Europa ihre Gewinne behauptet: Der Dow-Jones-Index war mit einem Plus von 0,5 Prozent aus dem Handel gegangen, während der S&P500-Index und der Nasdaq-Composite kaum verändert geschlossen hatten. In Fernost tendierten die Börsen am Donnerstag uneinheitlich: In Tokio lag der Nikkei-Index 0,4 Prozent höher. Die Shanghaier Börse tendierte dagegen leichter.