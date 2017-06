Frankfurt/DüsseldorfDer Euro steigt, der Dax sinkt. Banken und Broker rechneten damit, dass der Dax schwächer in den Handel startet – und behielten Recht. Der Dax startete im moderaten Minus, lag zuletzt 0,15 Prozent im Minus bei 12.397 Zählern. Der MDax notierte zuletzt 0,1 Prozent, der SDax moderate 0,18 Prozent leichter.

„Investoren scheinen sich zu sorgen, dass der höhere Eurokurs die Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen Unternehmen mindern wird“, sagte der Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank im Privat- und Firmenkundengeschäft, Ulrich Stephan.Ein starker Euro macht Waren aus der Euro-Zone im Welthandel teurer. Exportorientierte Unternehmen wie die Autobranche werden damit weniger wettbewerbsfähig. Der Euro notierte zuletzt nahezu unverändert bei 1,1423 Dollar.

Auch Bayer drückt den Dax. Der Aktie stürzte zuletzt 3,77 Prozent in die Tiefe. Der Grund: Ein unerwartet schwaches Pflanzenschutzgeschäft im wichtigen brasilianischen Markt wird das Ergebnis von Bayer in diesem Jahr belasten. Für 2017 erwarte Bayer eine einmalige Belastung von 300 bis 400 Millionen Euro für den bereinigten Betriebsgewinn (Ebitda), teilte das Unternehmen am Freitag mit. Auch für Bayer ungünstige Währungskurse drücken die Bilanz, zudem verlaufe das Geschäft mit rezeptfreien Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten schwächer als erwartet. Bayer werde deshalb seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Jahr anpassen. Bislang war ein Umsatzanstieg auf etwa 51 Milliarden Euro in Aussicht gestellt worden, das bereinigte Ergebnis sollte im unteren Zehner-Prozentbereich zulegen. Am 27. Juli soll der Bericht für das zweite Quartal veröffentlicht werden.

Gewinner des Dax war zuletzt Adidas mit guten 2,16 Prozent im Plus. Der Rivale Nike machte im vergangenen Quartal 8,7 Milliarden Dollar Umsatz – mehr als Analysten erwartet haben. Die Nike-Aktien legten an der Wall Street nachbörslich sogar mehr als acht Prozent zu. Auch Lufthansa notierte zuletzt fester und lag mit 1,47 Prozent im Plus.