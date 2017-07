FrankfurtAus dem Minusbereich wird der deutsche Leitindex erst einmal nicht kommen. Seit Börsenstart dümpelte er im moderaten Minus und notierte zuletzt 0,5 Prozent leichter bei 12.150 Punkten. Auch der MDax kam zuletzt mit minus 0,7 Prozent kaum vom Fleck, der SDax steckte zuletzt bei minus 1,2 Prozent im Minus.

Der Grund für die schwachen Indizes: Der Euro bleibt stark und notiert bei etwa 1,17 Dollar. Die Gemeinschaftswährung stieg wegen schwindender Hoffnungen auf eine baldige weitere US-Zinserhöhung vergangene Woche zeitweise auf ein Zweieinhalb-Jahres-Hoch von 1,1776 Dollar. Dies macht heimische Waren auf dem Weltmarkt teurer. Wollen die Firmen die Verkaufspreise stabil halten, müssen sie geringere Gewinne in Kauf nehmen. Auch die schwachen US-Technologiewerte des Vortages machen es dem Leitindex schwer – an der Wall Street drehte der Technologieindex Nasdaq nach Börsenschluss in Deutschland ins Minus und verlor 0,6 Prozent.

Die aktuelle Korrektur der Indizes von den jüngsten Rekordständen sei aber überfällig und gesund, betonte QC-Experte Altmann. „Die aktuelle Dollar-Schwäche liegt am Versagen der US-Politik“, sagte Marktanalyst Heino Ruland von Ruland Research. Die Abschaffung der Gesundheitsreform Obamacare scheiterte zuletzt wieder einmal. Dabei ist sie eines der zentralen Wahlkampfversprechen des US-Präsidenten Donald Trump.

Die Hoffnung auf eine Erholung des Dax in Richtung 13.000 Punkte habe sich zunächst endgültig zerschlagen, kommentierte Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader. Vielmehr müsse kurzfristig damit gerechnet werden, dass das Barometer die andere runde Marke, und zwar die bei 12 000 Punkten, testen werde. Sein Rekordhoch bei 12.951 hatte der Dax vor gut fünf Wochen markiert. Unter die 12.000er-Marke war der Leitindex zuletzt vor etwas mehr als drei Monaten gerutscht.

Dennoch ist die Stimmung in der Wirtschaft der Eurozone derzeit so gut wie seit zehn Jahren nicht mehr. Das Barometer stieg im Juli minimal um 0,1 auf 111,2 Punkte und damit das dritte Mal in Folge, teilte die EU-Kommission am Freitag mit. Ökonomen hatten mit einem leichten Rückgang gerechnet. Vor allem die Dienstleister zeigten sich zuversichtlich. Das ebenfalls ermittelte Barometer für das Geschäftsklima fiel auf 1,05 Punkte. Hier hatte es im Juni mit 1,16 Zählern den höchsten Stand seit April 2011 erreicht.

Die Daten zeigen, dass sich die Konjunktur in den 19 Euro-Ländern weiter erholt. Zu Jahresanfang legte die Wirtschaft kräftig um 0,6 Prozent zu. Am kommenden Dienstag werden die Daten für das zweite Quartal veröffentlicht. Mit einem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 0,5 Prozent rechnen einige Volkswirte, die von Reuters befragt wurden.

Zudem wurden die deutschen Inflationszahlen veröffentlicht. Die Verbraucherpreise stiegen im Schnitt um 1,7 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag auf Basis einer ersten Schätzung mitteilte. Im Juni lag die Teuerungsrate noch bei 1,6 Prozent. Von Reuters befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 1,5 Prozent vorhergesagt.

Die Europäische Zentralbank spricht nur bei Werten von knapp unter zwei Prozent von stabilen Preisen. Eine rasche Abkehr von ihrer Nullzinspolitik ist hinsichtlich des geringen Inflationsdrucks in der Währungsunion nicht in Sicht – trotz besserer Konjunktur.

Nahrungsmittel trieben die Preise wieder in die Höhe. Sie kosteten 2,7 Prozent mehr als im Juli 2016. Dienstleistungen verteuerten sich mit 1,7 Prozent durchschnittlich, Energie zog binnen Jahresfrist um 0,9 Prozent an.

Gegen den Trend der Indizes sprintete Adidas dank eines optimistischen Ausblicks auf ein Rekordhoch. Der Sportartikelhersteller ist den anderen Unternehmen weit voraus und sprang zuletzt 7,3 Prozent in die Höhe – zeitweise verbuchte Adidas Rekordhöhen von 192,35 pro Aktie.

Denn die erste Jahreshälfte lief für Adidas viel besser als erwartet: Der Sportartikelhersteller rechnet nun mit einem Plus beim Umsatz im fortgeführten Geschäft von 17 bis 19 Prozent, das sind jeweils fünf Prozentpunkte mehr als bislang vermutet. Der Gewinn soll mit 26 bis 28 Prozent sogar etwa doppelt so stark steigen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Im zweiten Quartal verdiente Rivale Puma operativ mit 505 Millionen Euro 18 Prozent mehr als vor Jahresfrist.

Zuletzt führte Continental die Dax-Liste von hinten an, und notierte 2,4 Prozent leichter. Eon folgte mit 1,6 Prozent ins Minus.

Der S&P500 konnte sein anfängliches Rekordhoch ebenfalls nicht halten und schloss am Vortag 0,1 Prozent tiefer. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,4 Prozent höher.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Freitag um 0,7 Prozent auf 19.943 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite blieb fast unverändert bei 3249 Punkten.