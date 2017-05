FrankfurtDer Anschlag in Manchester hat am Dienstag für verhaltene Stimmung an den Börsen gesorgt. Der Dax verlor zu Handelsstart zunächst leicht, machte dann aber Boden gut und lag zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 12.683 Punkten. „Der heutige Handelstag dürfte im Zeichen der Ereignisse in Manchester stehen“, sagte Analyst Dirk Gojny von der Essener National-Bank. „Das dürfte die Investoren daran erinnern, dass die geopolitischen Risiken nicht gebannt sind.“

Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es am Dienstagmorgen um 0,1 Prozent auf 24.991 Zähler nach oben. Der Technologiewerte-Index TecDax notierte in etwa auf dem Vortagesniveau bei 2212 Punkten. Der europäische Leitindex Euro Stoxx 50 stieg um 0,6 Prozent auf 3599 Zähler.

Am Devisenmarkt stand das britische Pfund Sterling zweitweise unter Druck, nachdem es bereits am Tag zuvor deutlich nachgegeben hatte. Bei dem Selbstmordattentat nach einem Pop-Konzert in Manchester wurden mindestens 22 Menschen getötet. Die Polizei behandelt den Vorfall als möglichen Terroranschlag. Für Dienstag wurde eine Sondersitzung des Uno-Sicherheitsrats einberufen.

In den Chefetagen ist die die Stimmung so gut wie seit über einem Vierteljahrhundert nicht mehr. Das zeigt der Geschäftsklimaindex, der im Mai unerwartet deutlich um 1,6 auf 114,6 Punkte kletterte. „Dies ist der höchste gemessene Wert seit 1991“, teilte das Münchner Ifo-Institut am Dienstag zu seiner Umfrage unter 7000 Managern mit. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem leichten Anstieg auf 113,1 Zähler gerechnet. „Die deutsche Konjunktur zeigt eine hohe Schlagzahl“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die Führungskräfte beurteilten sowohl die Geschäftslage als auch die Aussichten für die kommenden sechs Monate besser.

„Ein positives Signal war, dass in Frankreich Macron und nicht Le Pen zum Präsidenten gewählt wurde“, erklärte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe den Anstieg. „Diese positive Nachricht hat Rückenwind gegeben. Es ist ein Signal dafür, dass die Europäische Union nicht akut unter Druck steht wie noch vor einem Jahr.“ Das Klima hellte sich im Großhandel, in der Baubranche und in der Industrie auf. „Die Auftragsbücher füllen sich“, sagt Fuest zur Entwicklung in der Industrie. "Viele Unternehmen planen die Produktion weiter auszuweiten. Auch die Preise dürften steigen.“ Nur im Einzelhandel trübte sich die Stimmung etwas ein.

Zu den Lieblingen der Börsianer gehörten die Titel von KWS Saat, die um mehr als zwei Prozent stiegen. Der Saatgut-Hersteller erhöhte nach Zuwächsen in den vergangenen Quartalen seine Progosen für das Geschäftsjahr.

Morgen liefert zudem der GfK-Index Hinweise auf die Kauflaune der deutschen Verbraucher. Auf der Unternehmensseite haben indes zahlreiche Unternehmen ihre Aktionäre zu Hauptversammlungen gebeten, darunter Pfeiffer Vacuum, Hugo Boss, SMA Solar, Evonik und Fraport.

Der Euro profitierte von den jüngsten Aussagen von Bundeskanzlerin Angela Merkel, welche die Europäische Zentralbank für die Schwäche der Gemeinschaftswährung verantwortlich gemacht hatte. Mit 1,1244 Dollar notierte der Euro nahe seines Sechs-Monats-Hochs. Der Yen legte leicht zu, ein Dollar kostete 111,17 Yen. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9724 Franken je Dollar und 1,0938 Franken je Euro gehandelt.

In den USA beendete der Dow-Jones-Index der Standardwerte den Handel am Montag 0,4 Prozent höher bei 20.895 Punkten. Der S&P 500 stieg um 0,5 Prozent, die Technologiebörse Nasdaq gewann 0,8 Prozent. In Tokio gab der Nikkei-Index am Dienstag um 0,2 Prozent nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,7 Prozent.