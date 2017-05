Telekom auf Eineinhalb-Jahres-Hoch

Auch andere Telekom-Werte waren gefragt: Telefonica Deutschland gewannen bis zu sechs Prozent auf 4,33 Euro. Die Papiere der Deutschen Telekom kletterten als Dax-Spitzenreiter um 2,7 Prozent auf ein Eineinhalb-Jahres-Hoch von 17,15 Euro. Einem Bloomberg-Bericht zufolge starten Sprint und Softbank erste Gespräche mit der Telekom-Tochter T-Mobile US.

Derweil setzte sich die Berichtssaison im Leitindex fort. ThyssenKrupp hat Anleger mit seinen Zahlen und einer höheren Ergebnisprognose nicht überzeugen können. Die Aktien rutschten am Freitag um bis zu 5,5 Prozent auf ein Fünfeinhalb-Monats-Tief von 21,05 Euro ab. „Der Markt ist enttäuscht, er hat mehr erwartet“, sagte ein Händler. Im Tagesverlauf konnte ein Teil der Verluste wettgemacht werden. Für zusätzlich schlechte Stimmung bei Thyssen-Investoren sorgte ein Kurseinbruch des Rivalen ArcelorMittal, der ebenfalls Zahlen vorlegte. Die Papiere brachen in Paris um 6,2 Prozent ein.

Auch der Versicherer Allianz legte starke Zahlen vor. Trotzdem notierte die Aktie 0,5 Prozent tiefer. MDax-Konzern Deutsche Wohnen hat mit seinen Quartalsergebnissen die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Papiere gewannen 0,6 Prozent auf knapp 40 Euro.

Daneben richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die US-Einzelhandelsumsätze, von denen sie sich Hinweise auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen erhoffen. Außerdem steht das von der Universität Michigan ermittelte Barometer für die Stimmung der US-Verbraucher auf dem Terminplan. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Verluste eingedämmt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,1 Prozent tiefer, der Nasdaq und der S&P500 fielen jeweils um 0,2 Prozent. In Tokio gab der Nikkei-Index am Freitag um 0,5 Prozent auf 19.854 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,5 Prozent auf 3077 Punkte.