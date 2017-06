 Börse Frankfurt: Trübe Stimmung drückt auf den Dax

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtAm deutschen Aktienmarkt hat sich die Stimmung am Dienstag wieder etwas eingetrübt. So drückte eine Prognosesenkung des Autozulieferers Schaeffler die Aktien der Branche ins Minus. Zudem sorgten Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi zur Inflation für ein zwiespältiges Echo an der Börse. Damit büßte der Dax seine zu Wochenbeginn erzielten Gewinne wieder ein und fiel um 0,4 Prozent auf 12.725 Punkte.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor ein Prozent auf 24.998 Punkte. Beim Technologiewerte-Index TecDax stand ein Minus von 0,7 Prozent auf 2251 Zähler zu Buche. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent abwärts.

Die schwache Inflation im Euroraum ist aus Sicht von Draghi vor allem auf zeitlich begrenzte Entwicklungen zurückzuführen, was Börsianern zufolge früher oder später für eine weniger lockere Geldpolitik spricht. Der Euro reagierte auf die Äußerungen Draghis mit Kursgewinnen, was die Notierungen stark exportorientierter Unternehmen belastete. Zudem äußerte sich Draghi aber zuversichtlich zur konjunkturellen Lage im Euroraum, was wiederum den Aktienmarkt stützte.

Im Tagesverlauf erhoffen sich Anleger auch von der Chefin der US-Notenbank Fed, Janet Yellen, Hinweise auf den Kurs in der Geldpolitik. Die Federal Reserve hatte kürzlich zum zweiten mal in diesem Jahr die Zinsen angehoben, wegen zuletzt gemischt ausgefallener Konjunkturdaten und sinkender Verbraucherpreise warnen Experten aber vor einer vorschnellen weiteren Anhebung. Der Präsident des Fed-Bezirks von San Francisco, John Williams, stimmte die führenden Industriestaaten langfristig auf geringes Wirtschaftswachstum ein. Dollar-Anlegern gefiel das nicht. Der Dollar-Index, der den Wert der US-Währung zu anderen wichtigen Währungen misst, rutschte um ein halbes Prozent ab.

Die Spekulationen auf ein mögliches Anziehen der geldpolitischen Zügel machte Bank-Aktien begehrt. Die Institute litten in den vergangenen Jahren unter den Dauer-Niedrigzinsen. Deutsche Bank und Commerzbank rückten mit Kurszuwächsen von je knapp drei Prozent an die Dax-Spitze. Auch Bank-Aktien an anderen europäischen Börsen holten auf.

Die Papiere von Schaeffler sackten mit einem Minus von fast elf Prozent an das MDax-Ende. Der Autozulieferer hatte seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr deutlich gesenkt mit der Begründung, der Preisdruck im Automotive-Erstausrüstungsgeschäft sowie die Kosten für Neuanläufe hätten zugenommen.

Der Konzern mit Sitz in Herzogenaurach bei Nürnberg stellt Bauteile für Motoren, Getriebe und Fahrwerke sowie Wälz- und Gleitlager für die Industrie her. Das zweite Quartal sei wegen erhöhten Preisdrucks im Autogeschäft deutlich schwächer gelaufen, hatte Schaeffler am Montagabend nach Börsenschluss mitgeteilt. Der Anteil des Gewinns am Umsatz vor Sondereinflüssen, Zinsen und Steuern dürfte deshalb statt mindestens zwölf Prozent nur noch mindestens elf Prozent erreichen. Seine Umsatzprognose für 2017 bestätigte Schaeffler dagegen. Im Sog dessen verloren die Anteilscheine der Schaeffler-Beteiligung Continental fast drei Prozent – im Vormittaghandel der größte Verlust im Dax. Für die Papiere von Leoni ging es ähnlich stark nach unten.