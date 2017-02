FrankfurtNach vielversprechendem Beginn geht dem Dax am Freitagmittag etwas die Puste aus. Getragen von sehr guten Vorzeichen aus den USA ließ der Leitindex zu Handelsbeginn die Marke von 11.700 Punkten hinter sich. Zur Mittagszeit aber ist ein Großteil der Gewinne wieder verflogen: Aktuell notiert der Dax 0,3 Prozent im Plus bei 11.677 Punkten.

Die Ankündigung des neuen US-Präsidenten Trump, bald etwas „Phänomenales“ in Sachen Steuern zu verkünden, hatte die Börsen weltweit am Donnerstag in die Höhe getrieben. „Donald Trump schaltet die Börsen wieder in den Rally-Modus“, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die US-Börsen schlossen höher und beflügelten die Aktienmärkte weltweit. Ein Börsianer sagte, nach der Sorge um Trumps protektionistische Maßnahmen mache sich Erleichterung breit, dass der US-Präsident nun seinen Fokus wieder auf die Wirtschaft richte.

Der MDax der mittelgroßen Werte knackte zwischenzeitlich die Marke von 23.000 Punkten und notiert am Mittag mit einem Zuwachs von 0,5 Prozent leicht darunter. Der Technologie-Index TecDax rückte um 0,8 Prozent auf 1871 Punkte vor und stand damit so hoch wie seit Dezember 2015 nicht mehr. Anders sah es beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 aus, der 0,3 Prozent verlor.

Im Dax verteuerten sich die Titel von Heidelberg Cement in der Spitze um fast drei Prozent. Analyst Robert Muir äußerte sich positiv zum Geschäft in Indonesien und den USA. Zudem bestehe die Hoffnung, dass die Preise auf dem europäischen Zementmarkt anzögen. Thyssen-Krupp gewannen 1,8 Prozent. Am Dax-Ende knüpften die Commerzbank-Anteile mit einem Verlust von knapp über 2 Prozent an ihren schwachen Vortag an. Am Donnerstag hatte das Geldinstitut die Anleger mit seinen Jahreszahlen nicht überzeugt können.

In der Autobranche sorgten Rekordergebnisse des französischen Herstellers Renault für gute Stimmung. Renault legten in Paris 2,5 Prozent zu, Volkswagen und Continental gehörten mit einem Plus von jeweils rund einem Prozent zu den größten Dax-Gewinnern.

Außerdem gehörten die Titel des französischen Luxusmarkenherstellers Kering und seiner deutschen Tochter Puma nach einem Gewinnsprung bei Anlegern hoch im Kurs: Die Kering-Titel kletterten am Freitag an der Börse in Paris um 4,7 Prozent auf 235 Euro und notierten damit so hoch wie seit fast 17 Jahren nicht mehr. Das Unternehmen profitierte im vergangenen Jahr von einer höheren Nachfrage nach den Luxusmarken „Gucci“ und „Yves Saint Laurent“ und steigerte den operativen Gewinn um 14,5 Prozent auf 1,89 Milliarden Euro.

Die schlechtesten Anlagen 2016 Sparbuch Seit Jahren lässt sich mit dem Sparbuch nichts mehr verdienen. So war es auch 2016. Wer Anfang des Jahres 100.000 Euro anlegt hat einen Gewinn von gerade mal 50 Euro – entsprechend von 0,05 Prozent gemacht. Immerhin verloren Anleger aber zumindest nominal – also ohne Berücksichtigung der Inflation – auch nichts. Alle Angaben ohne Transaktionskosten. Stand 30.12.2016

Mexikanischer Peso Dem mexikanischen Peso – dem zweitgrößten Verlierer der Hauptwährungen zum Euro – machte der Wahlsieg von Donald Trump zum US-Präsidenten zu schaffen. Kein Wunder, die USA sind Mexikos wichtigster Handelspartner, doch Trump will den Handel massiv besteuern und die Grenzen zu Mexiko dichter machen- auch wenn zuletzt vom dem im Wahlkampf propagierten Mauerbau nichts mehr zu hören war. Wer zu Jahresbeginn 100.000 Euro in mexikanischen Peso anlegt, verfügte Ende des Jahres jetzt nur noch über 89.510 Euro.

Britisches Pfund Das knappe Votum der Briten für einen Austritt aus der Europäischen Union schockte am 24. Juni Europa die ganze westliche Welt. Der britische Aktienmarkt erholte sich – wie auch andere europäische Börsen – von dem Schock zwar recht schnell und legte zweistellig zu. Doch das britische Pfund selbst steht weiter unter massivem Druck. Zum Euro hat es in diesem Jahr gut 13 Prozent verloren und damit so viel wie keine andere Hauptwährung. Aus 100.000 in Pfund investierten Euro wurden so nur noch 86.980 Euro.

Aktien China Der Entwicklung der chinesischen Wirtschaft verunsichert Anleger weltweit seit anderthalb Jahren. Das spiegelt sich auch der Börse wider. Der Leitindex CSI 300, der die 300 größten Aktien Festlandchinas erfasst, verlor über elf Prozent. Da gleichzeitig der Yuan zum Euro weiter abwertete, bleiben Anlegern die 100.000 Euro in den Index investiert haben, nur 85.450Euro übrig.

Aktien Ägypten In Ägypten gab die Zentralbank den Wechselkurs im November frei, das ägyptische Pfund stürzte ab. Der ägyptische Leitindex EGX 30 gewann zwar über 70 Prozent - Euro Anleger hatten aber am Jahresende von 100.000 investierten Euro nur noch 79.570 Euro übrig.

Aktien Ghana Der Aktienindex der ebenfalls sehr kleinen Börse in Ghana, verlor ebenfalls stark. Von 100.000 Euro bleiben nur 77.840 Euro übrig. Die agrarisch strukturierte Wirtschaft des als Musterdemokratie auf dem Kontinent geltenden Landes, schrumpft. Das Land ist stark vom Export von Rohstoffen wie Gold, Öl, Kakao und Edelhölzern abhängig. Dabei steigen zwar im vergangenen Jahr viele Rohstoffpreise, doch der Kakaopreis brach um fast ein Drittel ein.

Aktien Nigeria Deutsche Anleger, die 2016 an der kleinen nigerianischen Börse 100.000 Euro investierten, hatten Ende des Jahres nur noch 61.390 Euro auf dem Konto. Das lag vor allem daran, dass die Währung Naira im Sommer einbrach, nachdem die Zentralbank die Anbindung der heimischen Währung an den Dollar aufgab.

Puma schossen im SDax um 4,6 Prozent nach oben auf ein Neun-Jahres-Hoch von 293,90 Euro. Die Papiere hatten bereits am Donnerstag 2,3 Prozent zugelegt, nachdem die Herzogenauracher ihren Aktionären eine höhere Dividende versprochen hatten. Der Sportartikelkonzern verdiente 2016 vor allem dank seines Schuhgeschäfts gut zwei Drittel mehr und stellte weitere Gewinne in Aussicht.

Der Thyssen-Krupp-Rivale Arcelor-Mittal, der sich ebenfalls in die Büchern schauen ließ, verdiente im vierten Quartal dank eines Sparkurses überraschend viel. Am Nachmittag veröffentlicht die Uni Michigan Details zum Verbrauchervertrauen in den USA.