FrankfurtDas schwindende Vertrauen in Donald Trumps politische Durchsetzungsfähigkeit hat dem deutschen Aktienmarkt den Wochenbeginn verdorben. Der Dax verlor am Montag im frühen Handel knapp ein Prozent auf 11.948 Punkte. Damit folgte der Leitindex den negativen Vorgaben der Börsen in Übersee und rutschte wieder unter die 12.000-Punkte-Marke. Am Freitag hatte der Dax leicht höher bei 12.064 Punkten geschlossen.

Nun hoffen die Anleger auf positive Impulse vom Ifo-Geschäftsklimaindex, das die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. Analysten gehen von einem unveränderten Wert für März aus.

Nach dem Scheitern der Gesundheitsreform des US-Präsidenten nehme das Unbehagen der Anleger zu, schrieb Marktanalyst Milan Cutkovic vom Broker Axitrader. Da Trumps Versprechen die Börsenrally der vergangenen Monate ausgelöst hätten, „könnte die Trump-Blase schnell platzen, sollten nicht bald Resultate folgen“.

Für den Index der mittelgroßen Unternehmen MDax ging es am Montag ebenfalls um ein Prozent auf 23.318 Zähler bergab und der Technologiewerte-Index TecDax sank um 0,8 Prozent auf 1.987 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab in ähnlichen nach auf 3.416 Punkte.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Montag um 1,4 Prozent auf 18.985 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,2 Prozent auf 3.275 Punkte.