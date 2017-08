 Börse Frankfurt: Trump-Kapriolen lasten auf dem Dax

FrankfurtSorgen vor einer wirtschaftlichen Schwächung der USA und neue Spannungen im Nordkorea-Konflikt schlagen Anlegern in Deutschland auf den Magen. Der Dax startete am Montag 0,5 Prozent schwächer mit 12.104 Punkten in die neue Handelswoche und knüpfte damit an seinen Freitagsverlust von 0,31 Prozent an.

Für den MDax der mittelgroßen deutschen Werte ging es am Montag um 0,1 Prozent auf 24 808 Punkte bergab. Der Technologiewerte-Index TecDax büßte 0,3 Prozent auf 2251 Zähler ein. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 gab um 0,38 Prozent nach.

„Die Zweifel werden immer größer, ob die US-Administration in der Lage sein wird, irgendetwas von der Wahlagenda von Donald Trump umzusetzen“, sagte Analyst Dirk Gojny von der Essener National-Bank. Trump entließ am Freitag seinen umstrittenen Chefstrategen Steve Bannon, nachdem sich bereits zahlreiche Wirtschaftsbosse von ihm abgewandt haben. Zudem starteten die USA und Südkorea mitten in dem aufgeheizten Streit mit Nordkorea ein zehntägiges Militärmanöver in der Region.

Sorgen um die Pläne von US-Präsident Donald Trump zur Ankurbelung der Wirtschaft haben die Wall Street zum Wochenausklang ins Minus gezogen. Zwar erhielt der Markt Auftrieb durch den Abgang des umstrittenen rechten Chefstrategen Steve Bannon, der von Trump entlassen wurde. Dies reichte jedoch nur für eine vorübergehende Erholung.

Der Dow-Jones-Index fiel um 0,4 Prozent auf 21.675 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gab um 0,2 Prozent auf 2426 Stellen nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,1 Prozent auf 6217 Zähler. Auf Wochensicht verloren die drei wichtigsten Indizes alle mehr als einen halben Prozentpunkt. Zudem gilt der US-Aktienmarkt gilt als überhitzt, von der Hoffnung der Anleger auf US-Präsident Trump ist kaum noch etwas geblieben. Auch der europäische Markt gilt trotz jüngster Korrektur nicht als billig. Und mit dem September steht ein klassisch schwacher Börsenmonat bevor. Schon die nächsten Konjunkturdaten könnten wieder etwas schwächer ausfallen.

Sorgen über die US-Politik haben am Montag auch die japanische Aktienbörse belastet. Viele Investoren zweifeln offenbar, ob Präsident Donald Trump wie versprochen das Wirtschaftswachstum ankurbeln kann. Für weitere Nervosität sorgten am Montag gemeinsame Militärübungen der USA und Südkorea, die Nordkorea scharf kritisiert hat. Der Nikkei mit den 225 Standardwerten gab im Mittagshandel um 0,4 Prozent auf 19.384 Punkte nach. Der breiter aufgestellte Topix sank um 0,2 Prozent auf 1593 Stellen.

„Die Überhitzung an den US-Märkten ist eine ernst zu nehmende Hypothek“, mahnt Markus Reinwand, Analyst der Helaba. Auch hiesige Aktien hält er trotz der Korrektur in den Sommermonaten noch nicht für hinreichend attraktiv bewertet. US-Aktien aus dem breiten Index S&P 500 lägen trotz Aufwärtsrevisionen der Gewinnschätzungen für die kommenden zwölf Monate deutlich über ihrem langfristigen Mittelwert, sagt Reinwand. Hinzu kommt, dass „die US-Börseneuphorie rund um Präsident Trump weiter verblassen dürfte“, wie Christian Kahler, Analyst der DZ Bank betont.

Doch auch auf Europa schauen Strategen kritisch. Aktien aus der Euro-Zone seien US-Titeln zwar deutlich vorzuziehen, aber Anleger sollten „ihr Pulver vorerst trocken halten", meint Reinwand von der Helaba. Eine Fortsetzung der Kursrückgänge wäre nicht nur gesund, sondern passte auch in das saisonale Muster.

Auch DZ Banker Kahler erkennt ein anhaltendes Risiko für zunehmende Kursschwankungen - „massive Engagements drängen sich auf aktuellem Kursniveau nicht auf“. Denn in der eher nachrichtenarmen Zeit nach dem nahenden Ende der Quartalsberichtsaison rechnet der Analyst nicht damit, dass „Anleger Ausreißer nach oben verpassen“. Nach den Bundestagswahlen kann er sich aber vorstellen, dass ausländische Anleger wieder stärker in Europa einsteigen.

Doch es gibt nicht nur negative Stimmen. Für die kommenden Monate sei ein solides Wirtschaftswachstum zu erwarten, sagte Ulrike Jäger, Chef-Anlagestrategin beim Bankhaus Sal. Oppenheim. „Dies sollte sich positiv in der Gewinnentwicklung der Unternehmen niederschlagen.“ Anlage-Experte Joachim Goldberg von der Beratungsfirma Goldberg und Goldberg verweist auf einen weiteren Aspekt: Mit durchschnittlich 5,3 Prozent sei die Quote der Barbestände in den Depots europäischer Investoren so hoch wie zuletzt im März 2003. Fließe dieses Geld in den Aktienmarkt, hätten Dax & Co. noch Luft nach oben.

In den kommenden Tagen dürfte vor allem eine Fülle von Konjunkturdaten Börsianer auf Trab halten. Besonders spannend dabei ist die Veröffentlichung des Ifo-Indexes für August am Freitag. Der wichtigste Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland kletterte in den vergangenen drei Monaten immer weiter in Rekordhöhe. Über die Stimmung der Börsenprofis gibt am Dienstag der ZEW-Index Auskunft. Am Tag darauf folgen die deutschen und europäischen Einkaufsmanager-Indizes.

Die besten Anlagen 2016 Zucker Die Preise vieler Agrarrohstoffe sind 2016 deutlich gestiegen. Am deutlichsten stieg der Preis für Rohrzucker – auch wenn über die Hälfte der Performance seit dem Herbst wieder abgeschmolzen ist. Wer an den Terminbörsen zu Jahresbeginn 100.000 Euro in Zucker anlegte, hat jetzt 132.950 Euro auf dem Konto. Grund für den Anstieg sind Aussichten auf eine sinkende Produktion. Ähnlich ist es bei Kaffee, Baumwolle und Kakao. Ein höheres Angebot ließ dagegen die Preise für Mais und Weizen fallen.

Aktien Russland Vom Absturz zu Beginn des Jahres erholten sich sowohl der Leitindex Micex als auch der Rubel deutlich. Hauptgründe dafür sind der steigende Ölpreis und nach der Trump-Wahl die Hoffnung auf ein besseres politisches Verhältnis zwischen den USA und Russland. Aus 100.000 in Russland angelegten Euro wurden so im vergangenen Jahr 152.950 Euro. Zum Vergleich: Aus 100.000 angelegten Euro wurden im amerikanischen Dow Jones - inklusive des Dollar-Anstiegs - „nur“ 116.140 Euro, im deutschen Dax waren es 106.780 Euro und im Euro Stoxx 50 der Standardwerte im Euro-Raum 100.770 Euro.

Öl Der weitere Verfall des Ölpreises schockte die Anleger zu Jahresbeginn. Bis auf das Zwölfjahrestief von 27 Dollar fiel der Preis für ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Bren bis zum Februar. Er erholte sich aber deutlich, in der Hoffnung darauf, dass die Ölstaaten die Fördermengen begrenzen. was sie Ende 2016 tatsächlich machten. Aus 100.000 in Öl-Terminkontrakte investierten Euro wurden bis am Jahresende 161.080 Euro.

Zink Zink war 2016 der Rohstoff mit dem höchsten Preisanstieg. Im vergangenen Jahr stieg der Preis von Zink, das vielfach in der Industrie eingesetzt wird in Euro gerechnet um 62,84 Prozent.

Aktien Kasachstan Das zentralasiatische Land ist der zweitgrößte Ölexporteur im postsowjetischen Raum und profitierte damit deutlich vom seit Mitte Februar wieder gestiegenen Ölpreis. Wer 100.000 Euro in den gerade mal neun Werte umfassenden Kase-Index investierte, machte einen Gewinn von 66,27 Prozent.



Aktien Peru Die Aktie in Peru profitierte von der Wahl des neuen Präsidenten Pablo Kuczynski, der als liberal und wirtschaftsfreundlich gilt. Dazu sind im Leitindex Peru General S&P/BVL viele Minenwerte notiert – und die profitierten vom Anstieg der Minenpreise. Auch die Landeswertung Sol stieg. Das machte bei einer Investition von 100.000 Euro für hiesige Investoren einen Gewinn von 67.210 Euro. Im vergangenen Jahr hatte die Börse allerdings ein Drittel verloren.

Aktien Brasilien Vor allem das Amtsenthebungsverfahren gegen Staatschefin Dilma Rousseff trieb Brasiliens Aktienkurse und den Real nach oben, weil dadurch die Präsidentin abgelöst wurde, die das Land in die Rezession und den größten Korruptionsskandal aller Zeiten getrieben hatte. Dass inzwischen auch gegen die Regierung und Ihren Präsidenten Michel Temer Korruptionsvorwürfe bestehen, bremste die Hausse nicht – ebenso wenig wie die Tatsache, dass das Land immer noch in der Rezession feststeckt. Unter dem Strich machten Anleger, die Anfang vergangenen Jahres 100.000 Euro in Brasiliens Leitindex investierten einen Gewinn von 76.160 Euro. So viel gab es in keiner anderen Anlageklasse. Alle Angaben ohne Transaktionskosten. Stand: 30.12.2016

In den USA stehen unter anderem die Auftragseingänge für langlebige Güter (Freitag) auf dem Terminplan. Zwar zeichne sich hier ein Minus von sieben Prozent ab, weil der Vormonatswert durch Flugzeugbestellungen auf der Pariser Luftfahrtschau aufgebläht worden sei, erläuterte Weil. „Der Trend wäre aber trotzdem weiter leicht nach oben gerichtet.“

Daneben fiebern Anleger dem alljährlichen Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming entgegen. Sie erhoffen sich davon Hinweise auf die künftige Geldpolitik. Mario Draghi wird sie aber wohl enttäuschen. Einem Insider zufolge will der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) keine Aussagen zur erwarteten Drosselung der vor allem in Deutschland umstrittenen Wertpapierkäufe machen, um der Diskussion in seinem Haus nicht vorzugreifen. Derzeit pumpt die EZB monatlich 60 Milliarden Euro in die Finanzmärkte.