 Börse Frankfurt: Trump lässt Dax-Anleger zögern

FrankfurtWachsende Zweifel an der Umsetzung der Konjunkturprogramme des US-Präsidenten Donald Trump belasten den Dax. Am Freitag eröffnete der Index 0,8 Prozent im Minus bei 12.103 Punkten. Kritisch gesehen wird vor allem, dass sich im Rassismus-Streit Abgeordnete der Republikaner von Trump distanzierten. Das lässt die Erfolgsaussichten seiner Politik weiter schwinden. Diese Spekulationen hatten den deutschen Leitindex bereits am Donnerstag 0,5 Prozent ins Minus auf 12.203 Punkte gedrückt.

Auch die Indexkollegen des Dax waren auf Talfahrt. Für den MDax der mittelgroßen deutschen Werte ging es um 0,80 Prozent auf 24.700 Punkte bergab, und der Technologiewerte-Index TecDax büßte gut ein Prozent auf 2246 Zähler ein. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um etwas mehr als ein Prozent nach.

Darüber hinaus drückte der Anschlag von Barcelona auf die Stimmung der Anleger. „Der neue Terror verunsichert die Anleger“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. „Und wenn Anleger eines nicht mögen, ist es Unsicherheit.“

„Nach der Auflösung zweier Beratergremien und der harschen Kritik republikanischer Politiker erscheint der US-Präsident isolierter als je zuvor“, sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. „Dadurch stellt sich die Frage, ob er irgendwas erreichen kann.“ Schließlich hätten Anleger in den vergangenen Monaten auf Donald Trumps Programm zur Ankurbelung der Konjunktur gehofft. Wegen seiner umstrittenen Äußerungen zu den rechtsextremen Ausschreitungen vom Wochenende distanzieren sich immer mehr Konzernlenker und führende Republikaner vom US-Präsidenten.

Die negative Richtung des Dax wird auch von der Wall Street vorgegeben, wo der Leitindex Dow Jones Industrial am Vorabend den größten Tagesverlust seit drei Monaten erlitten hat. „Das Vertrauen scheint allmählich zu schwinden“, so Hewson. Investoren stellten sich die Frage, ob er überhaupt noch etwas von dem erreicht, was er einst angekündigt hatte.

Zu den wenigen Gewinnern am deutschen Aktienmarkt zählte Stada mit einem Kursplus von 1,9 Prozent. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge signalisierte Stada-Großaktionär Elliott Unterstützung für die geplante Übernahme des Arzneimittel-Herstellers durch zwei Finanzinvestoren.