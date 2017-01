Trump-Tweet macht HeidelbergCement begehrt

Auch an anderen europäischen Handelsplätzen standen Finanztitel gefettet in den Orderbüchern der Händler. In Spanien konnte die Banco Santander mit unerwartet starken Bilanzzahlen punkten. Die Papiere des größten iberischen Instituts verteuerten sich um 5,3 Prozent und sprangen auf ein Anderthalb-Jahres-Hoch. Der europäische Bankenindex legte insgesamt um 1,7 Prozent zu.

Im Dax selbst sorgte ein sonst eher unauffälliger Titel für Aufmerksamkeit: HeidelbergCement. Die Aktien der Baustoff-Produzenten legte bis zu drei Prozent zu. Grund dafür war ein Tweet des US-Präsidenten Donald Trump. Mit den markigen Worten „Wir werden die Mauer bauen“ hält der US-Präsident offenbar an seinen Plänen fest, eine Grenzmauer zum südlichen US-Nachbarn Mexiko zu errichten. Schon zu Trumps Wahlsieg waren die Aktien von Baustoff-Titel in der Hoffnung auf dicke Aufträge angezogen.

Losgetreten hatten die gute Stimmung die starken Vorgaben aus Übersee. Erst hatte die Wall Street vorgelegt. Der Dow-Jones-Index ging mit einem Plus von 19.912 Punkten in den Dienstagsfeierabend. Der breite S&P-500 rückte ebenfalls 0,6 Prozent vor auf 2280 Zähler, die Technologiebörse Nasdaq gewann 0,9 Prozent auf 5.600 Punkte. Für S&P-500 und Nasdaq bedeutete dies neue Rekordschlussstände. Danach kam auch aus Fernost Schwung. Der Tokioter Platzhirsch Nikkei rückte 1,4 Prozent vor auf 19.057 Stellen. Kauflaune gab es am Mittwoch nicht nur in der ersten Frankfurter Reihe, wenn auch nicht so sehr wie in der ersten Garde. Der MDax legte 0,4 Prozent zu auf 22.809 Punkte, der TecDax ebenfalls 0,4 Prozent auf 1839 Punkte.