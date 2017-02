FrankfurtDer deutsche Leitindex Dax büßte 0,5 Prozent auf 11.694 Punkte ein, sein europäisches Pendant verlor 0,7 Prozent auf 3287 Zähler. Auch die anderen Indizes konnten vor dem Wochenende nicht richtig Fahrt aufnehmen: Der MDax der mittelgroßen Werte verlor 0,1 Prozent auf 23 280 Zähler, während der Technologiewerte-Index TecDax um 0,3 Prozent auf 1885 Punkte zurückfiel. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 büßte 0,3 Prozent auf 3300 Punkte ein.

Die US-Börsen waren am Vorabend quasi unverändert aus dem Handel gegangen. „Nach der Rekordjagd stellen sich Ermüdungserscheinungen ein“, fasste ein Händler zusammen. Zudem verunsicherte der Auftritt von Trump auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. „Sein sprunghaftes Auftreten untergräbt das Vertrauen der Investoren“, betonte Vermögensverwalter Angus Gluskie von White Funds Management.

Die schlechtesten Anlagen 2016 Sparbuch Seit Jahren lässt sich mit dem Sparbuch nichts mehr verdienen. So war es auch 2016. Wer Anfang des Jahres 100.000 Euro anlegt hat einen Gewinn von gerade mal 50 Euro – entsprechend von 0,05 Prozent gemacht. Immerhin verloren Anleger aber zumindest nominal – also ohne Berücksichtigung der Inflation – auch nichts. Alle Angaben ohne Transaktionskosten. Stand 30.12.2016

Mexikanischer Peso Dem mexikanischen Peso – dem zweitgrößten Verlierer der Hauptwährungen zum Euro – machte der Wahlsieg von Donald Trump zum US-Präsidenten zu schaffen. Kein Wunder, die USA sind Mexikos wichtigster Handelspartner, doch Trump will den Handel massiv besteuern und die Grenzen zu Mexiko dichter machen- auch wenn zuletzt vom dem im Wahlkampf propagierten Mauerbau nichts mehr zu hören war. Wer zu Jahresbeginn 100.000 Euro in mexikanischen Peso anlegt, verfügte Ende des Jahres jetzt nur noch über 89.510 Euro.

Britisches Pfund Das knappe Votum der Briten für einen Austritt aus der Europäischen Union schockte am 24. Juni Europa die ganze westliche Welt. Der britische Aktienmarkt erholte sich – wie auch andere europäische Börsen – von dem Schock zwar recht schnell und legte zweistellig zu. Doch das britische Pfund selbst steht weiter unter massivem Druck. Zum Euro hat es in diesem Jahr gut 13 Prozent verloren und damit so viel wie keine andere Hauptwährung. Aus 100.000 in Pfund investierten Euro wurden so nur noch 86.980 Euro.

Aktien China Der Entwicklung der chinesischen Wirtschaft verunsichert Anleger weltweit seit anderthalb Jahren. Das spiegelt sich auch der Börse wider. Der Leitindex CSI 300, der die 300 größten Aktien Festlandchinas erfasst, verlor über elf Prozent. Da gleichzeitig der Yuan zum Euro weiter abwertete, bleiben Anlegern die 100.000 Euro in den Index investiert haben, nur 85.450Euro übrig.

Aktien Ägypten In Ägypten gab die Zentralbank den Wechselkurs im November frei, das ägyptische Pfund stürzte ab. Der ägyptische Leitindex EGX 30 gewann zwar über 70 Prozent - Euro Anleger hatten aber am Jahresende von 100.000 investierten Euro nur noch 79.570 Euro übrig.

Aktien Ghana Der Aktienindex der ebenfalls sehr kleinen Börse in Ghana, verlor ebenfalls stark. Von 100.000 Euro bleiben nur 77.840 Euro übrig. Die agrarisch strukturierte Wirtschaft des als Musterdemokratie auf dem Kontinent geltenden Landes, schrumpft. Das Land ist stark vom Export von Rohstoffen wie Gold, Öl, Kakao und Edelhölzern abhängig. Dabei steigen zwar im vergangenen Jahr viele Rohstoffpreise, doch der Kakaopreis brach um fast ein Drittel ein.

Aktien Nigeria Deutsche Anleger, die 2016 an der kleinen nigerianischen Börse 100.000 Euro investierten, hatten Ende des Jahres nur noch 61.390 Euro auf dem Konto. Das lag vor allem daran, dass die Währung Naira im Sommer einbrach, nachdem die Zentralbank die Anbindung der heimischen Währung an den Dollar aufgab.

Den ein oder anderen beschleiche der Verdacht, dass gerade die Rally an der Wall Street zuletzt ein wenig über sich selbst hinaus gewachsen sein könnte, betonte Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets. „Es ist aber auch die Enttäuschung darüber zu spüren, dass der US-Präsident bei seiner letzten Pressekonferenz nichts über seine angekündigten 'phänomenalen' Steuerpläne verlautbaren ließ.“ Zudem hat Trump nach der Absage eines Kandidaten für den Posten des Sicherheitsberaters vier Wochen nach seinem Amtsantritt seine Regierung noch nicht zusammen.

Bei europäischen Anlegern kamen Milliardenausschüttungen der Allianz in Form eines Aktienrückkaufs und Dividendenzahlung gut an. Die Aktien waren mit einem Plus von 3,4 Prozent auf 163,80 Euro größter Dax-Gewinner. „Marktteilnehmer hatten nach Berichten über eine geplante Übernahme der australischen QBE Insurance nicht mehr von einem Aktienrückkauf zu träumen gewagt“, sagte ein Händler. „Jetzt ist er sogar größer ausgefallen als ursprünglich erhofft.“

Ein Gewinnsprung hievte auch den niederländischen Versicherer Aegon um rund vier Prozent auf ein Zwölf-Monats-Hoch. Dank Einsparungen und geringeren Schäden stieg der Vorsteuergewinn im abgelaufenen Quartal um 27 Prozent auf 554 Millionen Euro.

Kursverluste gab es vor allem bei Bankenwerten und im Autosektor. Ein Absatzrückgang auf dem weltgrößten Pkw-Markt in China bremste Volkswagen zu Jahresanfang aus. Im Januar seien weltweit rund fünf Prozent weniger Autos der Hauptmarke VW zu den Kunden gerollt.

Peugeot-Aktien gaben 2,6 Prozent ab, nachdem sie in den vergangenen fünf Handelstagen rund sieben Prozent zugelegt hatten. Opel soll auch nach einem möglichen Verkauf an die Franzosen einem Medienbericht zufolge als eigenes Unternehmen erhalten bleiben. Dies habe die Chefin des amerikanischen Mutterkonzerns General Motors, Mary Barra, bei ihrem Besuch in Rüsselsheim am Mittwoch zugesagt, berichtete das "Manager-Magazin" am Freitag unter Berufung auf nicht näher bezeichnete Verhandlungskreise.

Für Fantasie sorgte der Bieterkampf um die Pharmafirma Stada. Nach Firmenangaben offeriert nunmehr ein dritter Bieter - bislang unverbindlich - einen Übernahmepreis von 58 Euro je Aktie und würde damit Finanzinvestor Cinven ausstechen. Stada-Aktien legten um 2,6 Prozent auf ein Rekordhoch von 57,70 Euro zu. „Ich kann mir vorstellen, dass demnächst die 60 Euro überwunden werden“, sagte ein Händler.

Auch bei Hugo Boss setzten Anleger weiter auf den Einstieg eines neuen Großaktionärs. Die Titel kletterten um 2,8 Prozent auf ein Zwölf-Monatshoch von 65,96 Euro, nachdem sie am Vortag 6,6 Prozent gewonnen hatten. Einem Magazinbericht zufolge ist Investor Albert Frere über seine Holding Groupe Bruxelles Lambert (GBL) mit knapp drei Prozent bei Boss eingestiegen.