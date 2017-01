FrankfurtDer deutsche Aktienmarkt ist angesichts der Unsicherheit über die US-Wirtschaftspolitik unter Donald Trump holprig in die neue Woche gestartet. Der Leitindex Dax berappelte sich bis zum späten Montagnachmittag zwar, notierte aber immer noch 0,4 Prozent im Minus bei 11.583 Punkten.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax büßte am Montag 0,41 Prozent auf 22 551,34 Zähler ein, und der Technologiewerte-Index TecDax sank um 0,27 Prozent auf 1830,92 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um mehr als ein halbes Prozent nach unten.

Der neue US-Präsident hatte bei seiner Antrittsrede vor dem Wochenende abermals mögliche Handelsschranken zum Schutz der amerikanischen Wirtschaft ins Spiel gebracht. Zudem gab es wenig Konkretes zu seinen Plänen, die Konjunktur weiter anzukurbeln. All das belastete den US-Dollar und verlieh dem Euro im Gegenzug Rückenwind. Ein starker Euro kann aber die Exportindustrie der Eurozone belasten, weil dann ihre Produkte aus Sicht des Auslands teurer werden.

Nach der US-Präsidentschaftswahl hatten die Börsen Ende 2016 noch stark von der Hoffnung auf eine stärkere Belebung der Wirtschaft unter dem neuen Präsidenten Trump profitiert und einer Jahresendrally hingelegt. Börsianer sprachen von großen Vorschusslorbeeren und einem anstehenden Realitäts-Check nach dem Amtsantritt von Trump. Zuletzt hatten die Anleger denn auch eine Wartehaltung eingenommen.

Gerade auch Börsianer an den New Yorker Märkten treibt um, welche konkreten Weichenstellungen der Immobilien-Mogul nach seinen Ankündigungen im Wahlkampf vornimmt. In seiner kämpferischen Antrittsrede bekräftigte Trump am Freitag die Devise „Amerika zuerst“ und pochte auf Erhalt und Ausbau von Produktion und Arbeitsplätzen in den USA.

Bei den Einzelwerten gerieten in diesem Umfeld die Aktien der stark auf den Export ausgerichteten Autobauer unter Druck. Die Anteilsscheine von BMW fielen um 0,7 Prozent.

Volkswagen-Vorzugspapiere stemmten sich indes mit einem Plus von 0,37 Prozent gegen den Trend, nachdem die Analysten der Investmentbank Goldman Sachs positiv zur Profitabilitätsentwicklung geäußert hatten. Sie sehen für den Kurs deutlich Luft nach oben.

Der neue US-Präsident ordnete als eine seiner ersten Amtshandlungen am Wochenende eine Aufweichung der Gesundheitsreform Obamacare an und unterzeichnete einen entsprechenden Erlass. Trump hatte bereits im Wahlkampf angekündigt, die Krankenversicherung abzuschaffen und mit einem anderen Modell zu ersetzen, allerdings hatte er keine Details genannt. Zudem hatte er mit Blick auf staatliche Gesundheitsprogramme einen härteren Kurs bei Preisverhandlungen für Medikamente gefordert.

Das belastet Pharma-Titel. Für Merck ging es im Montagshandel um 0,97 Prozent abwärts. Der Chemie- und Pharmakonzern rechnet laut einem Bericht der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ bei der lukrativen Krebsarznei Erbitux in diesem Jahr mit einer Stagnation des Umsatzes. Auch beim Konkurrenten Bayer ging der Kurs um 1,12 Prozent zurück.

Gut lief es dagegen im SDAX für einige Unternehmen: Die Aktien des Sportartikel-Herstellers Puma legten um mehr als 5 Prozent zu. Das auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Unternehmen TLG Immobilien überzeugte mit seinen vorläufigen Geschäftszahlen für 2016. Die Anteilsscheine verteuerten sich um fast 3 Prozent.

Die Euphorie an den Börsen ist verpufft. „Es besteht das Risiko, dass die Neigung Trumps zu Ad-Hoc-Eingriffen in das Wirtschaftsleben die bisher eher positive Stimmung in der Wirtschaft und an den Finanzmärkte kippen lassen könnte“, gibt Volkswirt Bernd Weidensteiner von der Commerzbank zu bedenken. Die magischen 20.000 Punkte beim Dow-Jones-Index sind nach Meinung von Helaba-Aktienmarktexpertin Claudia Windt daher erst einmal nicht erreichbar.

Der Dax habe in der neuen Woche dennoch Potenzial für Kursgewinne, da sich in die politischen Unsicherheiten voraussichtlich positive Wirtschaftsdaten mischen, ist Postbank-Anlagestratege Heinz-Gerd Sonnenschein aber sicher.

In Sachen Brexit wird es am Dienstag spannend. Dann urteilt Großbritanniens Oberstes Gericht, ob für das Austrittsgesuch der Regierung aus der Europäischen Union (EU) die Zustimmung des Parlaments erforderlich ist.

Auf Konjunkturseite steht die neue Woche im Zeichen der Stimmungsindikatoren. Am Dienstag folgen die deutschen und europäischen Einkaufsmanager-Indizes. Zur Wochenmitte steht der Ifo-Index auf dem Terminplan, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. Den Abschluss bildet der GfK-Konsumklimaindex am Donnerstag. Darüber hinaus werden erste Zahlen zum Wirtschaftswachstum Großbritanniens (Donnerstag) und der USA im vierten Quartal veröffentlicht, gefolgt vom Auftragseingang für langlebige US-Güter (beide am Freitag).

Als erster Dax-Konzern lässt sich am Dienstag der Walldorfer Softwareriese SAP in die Bücher schauen. Zudem legen der US-Mobilfunker Verizon (Dienstag), der Airbus -Rivale Boeing (Mittwoch) und Potash (Donnerstag) Quartalszahlen vor. Der kanadische Düngemittel-Anbieter hatte sich 2015 vergeblich um eine Übernahme des deutschen Konkurrenten K+S bemüht.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,16 Prozent am Freitag auf 0,17 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,06 Prozent auf 141,80 Punkte. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,17 Prozent auf 162,78 Punkte. Der Euro wurde zuletzt mit 1,0731 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0632 Dollar festgesetzt.