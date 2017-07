FrankfurtGut gelaunt sind Europas Anleger in die Handelswoche gestartet. Der Dax notierte am Montagvormittag 12.459 Punkte und damit 0,6 Prozent fester als am Freitag. Der Euro-Stoxx-50, Leitindex der Währungsunion, rückte 0,5 Prozent vor auf 3480 Zähler. Für Kauflaune sorgten solide Vorgaben und starke Exportzahlen der deutschen Wirtschaft. Von der anlaufenden Berichtssaison erhoffen sich die Börsianer neue Impulse, denn die vergangenen Woche liefen schwach: Der Juni war ein Verlustmonat, in der ersten Juli-Woche ging es gerade mal knapp 50 Punkte rauf. Die Halbjahreszahlen könnten die Aktienmärkte aus ihrer Sommerlethargie reißen, diese Woche aber genehmigen lediglich Small-Caps und wenige US-Werte einen Blick in ihre Bücher.

Die Handelsumsätze dürften gering bleiben, wenn nicht gar weiter zurückgehen, da sich mehr und mehr Anleger in den Urlaub verabschieden. Wie zuletzt so oft zeigten sich die Anleger zum Wochenanfang angriffslustig. Auch die zweite Reihe rückte vor, der MDax um 0,6 Prozent auf 24.716, der TecDax um 0,8 auf 2238 Prozent. In New York war der Dow-Jones-Index mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 21.414 Zählern ins Wochenende gegangen. Ein starker US-Arbeitsmarkbericht hatte die Wall Street in die Gewinnzone gebracht. Auch Asiens Börsen fanden in Jobzahlen ihren Impuls. In Tokio notierte der Nikkei ein halbes Prozent fester.

Schon vor Handelsstart gab es gute Nachrichten aus Wiesbaden. Die Exporte der Bundesrepublik sind im Mai unerwartet stark gestiegen, wie das statistische Bundesamt am Montag bekanntgab. Um ganze 1,4 Prozent kletterten die Ausfuhren im Vergleich zum Vormonat. Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von 0,3 Prozent gerechnet. Insgesamt verkauften die deutschen Unternehmen Waren im Wert von 110,6 Milliarden Euro ins Ausland, was einer Zunahme von 14,1 Prozent im Vergleich zum Mai 2016 entspricht. Die an Fahrt aufnehmende Weltwirtschaft trägt dazu bei, dass die Deutsche Wirtschaft ihre Exporte zum fünften Mal hintereinander steigern konnte.

Wie Deutsche ihr Vermögen verteilen – und welche Folgen dies hat Wo steckt das viele Geld? Sparbuch und Co. werfen wegen der Zinsflaute kaum noch etwas ab, zugleich nagen die Niedrigzinsen an der Rendite von privaten Renten- und Lebensversicherungen. Dennoch liegt das Geld vor allem auf Girokonten, es steckt in Sparbüchern oder Lebensversicherung. Der größte Posten waren der Bundesbank zufolge Ende vergangenen Jahres Bargeld, Geld auf Girokonten oder Spareinlagen mit insgesamt 2.200 Milliarden Euro. Weitere 2.113 Milliarden Euro steckten in Versicherungen und Pensionseinrichtungen. 2016 hatten einer GfK-Umfrage zufolge 40 Prozent der Bundesbürger ihr Geld auf einem Sparbuch angelegt – wohlwissend, dass es sich um eine unattraktive Form der Geldanlage handelt.

Was ist mit Aktien? Die meisten Menschen in Deutschland meiden Aktien nach wie vor. Die Zahl der Aktienbesitzer in Deutschland sank im vergangenen Jahr sogar wieder unter die Marke von neun Millionen. „Die Deutschen sind eben leider immer noch kein Volk der Anleger, sondern ein Volk der Sparer - daran hat selbst die anhaltende Niedrigzinsphase bis heute nichts ändern können“, meint der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Marc Tüngler.



Welche Folgen hat das? Sparer verzichten nicht nur auf Gewinne durch steigende Börsenkurse, sondern auch auf Dividenden. Nach Berechnungen von Aktionärsvertretern schütten allein die 30 Börsenschwergewichte im Leitindex Dax in diesem Jahr die Rekordsumme von 31,6 Milliarden Euro an ihre Anteilseigner aus. Die Gewinnbeteiligung bei 640 untersuchten Aktiengesellschaften steigt im Vergleich zum Vorjahr um rund 9 Prozent auf die Bestmarke von insgesamt 46,3 Milliarden Euro.

Sind Aktien immer eine gute Wahl? Nicht unbedingt. Zwar gelten die Anteilsscheine langfristig als lukrative Geldanlage. Wer beispielsweise Ende 1995 Aktien kaufte und bis Ende 2010 hielt, habe in diesem Zeitraum im Schnitt 7,8 Prozent Rendite pro Jahr erzielt, rechnet das Deutsche Aktieninstitut (DAI) vor. Doch nicht jede Aktie zahlt sich aus - wie die DSW-Liste der 50 „größten Kapitalvernichter“ zeigt. Wer dort investierte, musste herbe Kursverluste hinnehmen, „die durch die Dividendenzahlungen meist nicht ansatzweise kompensiert werden konnten“, wie Tüngler erläutert.

Wie ist der Reichtum verteilt? Darüber gibt die Analyse der Bundesbank keine Auskunft. Der aktuelle Armut- und Reichtumsbericht der Bundesregierung kommt aber zu dem Ergebnis, dass die reichsten zehn Prozent der Haushalte mehr als die Hälfte des gesamten Netto-Vermögens besitzen. „Die untere Hälfte nur ein Prozent“, erläuterte Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) jüngst. Von dem seit Jahren anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland profitieren danach vor allem die Reichen. „Die unteren 40 Prozent der Beschäftigten haben 2015 real weniger verdient als Mitte der 90er Jahre“, so die Ministerin.

Kevin Heidenreich, Außenwirtschaftsexperte der DIHK kommentiert: „In China und Nordamerika wachsen die Volkswirtschaften stabil. Auch die Euro-Zone zeigt sich in guter Verfassung.“ Auch die Importe stiegen mit 1,2 Prozent stärker an als prognostiziert. Carsten Brzeski von der ING: „Die deutsche Wirtschaft läuft derzeit auf allen Zylindern. Eine starke Binnennachfrage gibt es schon länger. Aber auch die langjährigen Wachstumsmotoren - Industrieproduktion und Exporte - beginnen an Dynamik zu gewinnen.“ Im Hinterkopf aber blieben Brzeski zufolge der Brexit und die Wechselkursempfindlichkeit der deutschen Ausfuhren. Durch die Geldpolitik der nächsten Monate könnte der Euro-Kurs zu Belastung werden.

In der neuen Woche wird das Augenmerk der Anleger verstärkt auf Konjunkturdaten und den Halbjahreszahlen der Konzerne liegen. „Dann wird sich zeigen, ob die Unternehmensgewinne mit den hohen Kursgewinnen dieses Jahres Schritt halten können“, sagt Fondsmanager Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners.

Nach Einschätzung von Merck-Finck-Chefstratege Robert Greil werden insbesondere die Firmen in Europa gute Zahlen vorlegen. „Allerdings spiegeln dies auch die Markterwartungen weitgehend bereits wider“, sagt Greil. „Daher werden insbesondere die Ausblicke auf den weiteren Jahresverlauf auf großes Interesse stoßen.“

Aber auch die Geldpolitik ist weiter Thema am Markt und Anleger werden Aussagen von Notenbankern daraufhin abklopfen, ob die Währungshüter in den USA und der Euro-Zone die Zügel straffen. Lange galten die extrem niedrigen Zinsen und die damit verbundene Liquiditätsschwemme als Treibstoff für die Rally an den Börsen. „Sollte dieser Treibstoff wegfallen, könnten den Märkten unruhige Zeiten bevorstehen“, sagt Altmann. In den USA tritt Notenbankchefin Janet Yellen am Mittwoch vor den Kongress. Analysten erwarten, dass sie ihre Bereitschaft zu einer weiteren Straffung der Geldpolitik bekräftigt. Am Dienstag halten zwei Fed-Politiker eine Rede.