FrankfurtDer deutsche Leitindex lag zuletzt bei 12.027 Zählern, also mit 0,1 Prozent im Minus, und hat sich somit nur leicht zu dem letzten, gestrigen Stand verändert – da hatte der Dax um gute 1,1 Prozent auf 12.039 Zähler zugelegt. Laut Prognosen der Analysten könne der Dax aber über der wichtigen psychologischen Marke von 12.000 Punkten ins Wochenende starten.

Auch der MDax veränderte sich zuletzt nur um 0,09 Prozent zum Vortag, der SDax sank um 0,2 Prozent ins Minus.

Im Mittelpunkt des heutigen Interesses steht weiter das Gezänk um die Gesundheitsreform des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Am Donnerstag war eine Abstimmung im Repräsentantenhaus verschoben worden, da die Erfolgschancen unklar waren. Trump verlangte daraufhin ultimativ ein Votum am Freitag. „Scheitert er, dürften die Märkte auch die Umsetzung einer großen Steuerreform oder eines umfangreichen Infrastrukturprogramms infrage stellen“, betonte Commerzbank-Analyst Lutz Karpowitz.

Gewinner zum Börsenstart war Merck mit einem dicken Plus von 1,66 Prozent. Seit neun Jahren kann der Pharmakonzern endlich wieder ein neues Medikament auf den Markt bringen. Das Absatzpotenzial dieses Krebsmittels ist laut einem Börsianer zwar zunächst begrenzt, erhält es aber auch für weitere Indikationen die Zulassung, sind jährliche Spitzenumsätze von mehr als 2,5 Milliarden Euro drin, sagte dieser. Auf Platz zwei der Gewinner war zu Börsenstart RWE mit 1,24 Prozent im Plus.

Die Allianz startet mit 1,34 Prozent im Minus und bildet so das Schlusslicht des deutschen Leitindex. Mit einem moderaten Minus von 0,65 Prozent landete die Deutsche Börse auf Platz zwei der Verlierer.

Auf der Konjunkturseite stehen die Stimmungsbarometer der deutschen und europäischen Einkaufsmanager auf dem Terminplan. Aus den USA werden die Auftragseingänge für langlebige Güter erwartet.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland etwas nachgegeben. Dow Jones, Nasdaq und S&P500 beendeten die Sitzung fast unverändert.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Freitag um 0,9 Prozent auf 19.263 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,8 Prozent auf 3274 Punkte.