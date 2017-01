Unternehmen und Termine

Bei den Einzelwerten gerieten bereits am Morgen die Autowerte wegen der Strafzoll-Drohung von Donald Trump unter Verkaufsdruck. Aktien von BMW, Daimler und Volkswagen büßten bis zu zwei Prozent ein. Daimler bildete mit einem Minus von zwei Prozent das Schlusslicht des Index. Der künftige Präsident hatte dem Autobauer „unfaires“ Verhalten vorgeworfen: In manchen Straßen der USA stehe vor jedem Haus ein Mercedes Benz. Das beruhe aber nicht auf Gegenseitigkeit. „Wie viele Chevrolets sehen Sie in Deutschland? Nicht allzu viele, vielleicht gar keine, man sieht dort drüben gar nichts, es ist eine Einbahnstraße.“

Zu den Gewinnern im Dax zählten die Energiewerte. Die Papiere von RWE und Eon gewann 1,7 und rund ein Prozent und standen somit an der Dax-Spitze.

Mit Erleichterung aufgenommene Geschäftszahlen haben Hugo Boss am Montag an die Spitze des MDax gehievt. Die Aktien der Modefirma stiegen um bis zu 7,1 Prozent auf 58,92 Euro. Die Zahlen seien besser ausgefallen als befürchtet, sagte ein Börsianer. Daher müssten offenbar einige Anleger, die auf weitere Kursverluste gewettet hatten, sich wieder mit den Papieren der Modefirma eindecken.

Offizielle Firmentermine lassen am Montag auf sich warten. Erst am Dienstag steht mit dem Zusammentreffen der beiden Chefs von der Deutschen Börse und der London Stock-Exchange in Wiesbaden mit dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier und dem für die Börsenaufsicht zuständigen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir ein wichtiger Firmentermin an.