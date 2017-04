FrankfurtZum Ausklang der Börsenwoche hat der Dax im Minus eröffnet. Der deutsche Leitindex verlor 0,5 Prozent auf 12.175 Punkte. Hintergrund ist die Lage im Nahen Osten: Als Reaktion auf den mutmaßlichen Giftgas-Einsatz des syrischen Regimes gegen die eigene Bevölkerung griffen die USA in den frühen Morgenstunden militärische Ziele in Syrien an.

„Jetzt gilt es, die politischen und wirtschaftlichen Konsequenzen des US-Alleingangs zu bewerten“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. „Umso spannender wird jetzt, wie sich US-Präsident Donald Trump beim Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in der Nordkorea-Politik positioniert.“ Hier drohe ein Konflikt mit China. Dessen Nachbarland Nordkorea hatte in den vergangenen Tagen mit Raketentests provoziert.

Mit Spannung warteten Investoren auf die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten. Von Reuters befragte Analysten rechnen für März mit 180.000 neuen Jobs außerhalb der US-Landwirtschaft. Nach den überraschend starken Zahlen der privaten Arbeitsagentur ADP vom Mittwoch könnten die offiziellen Zahlen ebenfalls höher ausfallen als erwartet, schrieben die Analysten der Postbank in einem Kommentar. „Nach dem ADP-Bericht dürften die Marktteilnehmer insgeheim eine deutlich höhere Zahl an neuen Stellen erwarten, als es die Konsensusschätzung erahnen lässt“, erwartet auch die Essener National-Bank.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Freitag um 0,5 Prozent auf 18.691 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,2 Prozent auf 3287 Punkte. An den Märkten dürften als sicher geltende Anlageklassen heute besonders gefragt sein. Bereits in der Nacht hatte der Goldpreis ein Fünf-Monats-Hoch erreicht. Auch der Ölpreis kletterte auf ein Vier-Wochen-Hoch. Hintergrund ist das militärische Eingreifen der USA in den syrischen Bürgerkrieg.

Auch Griechenland dürfte die Märkte erneut beschäftigen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Freitag (14.30 Uhr) zu einem zweitägigen Besuch in Athen erwartet. Nach Paris und Straßburg ist es die dritte Auslandsreise in seiner Amtszeit. Sie gilt als Zeichen der Unterstützung und Wertschätzung für Griechenland, das durch die Schuldenkrise und den Flüchtlingszuzug besonders hohe Belastungen zu schultern hat. Steinmeier trifft zunächst mit Staatspräsident Prokopis Pavlopoulos und Ministerpräsident Alexis Tsipras zusammen.

Die Auszahlung weiterer Hilfen an das überschuldete Griechenland beschäftigt am Freitag auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und seine Kollegen bei einem Treffen der Eurogruppe in Malta. Gesucht wird ein politischer Kompromiss bei zusätzlichen Sparmaßnahmen, die die internationalen Kreditgeber von Athen fordern. Seit Wochen hoffen beide Seiten auf einen Durchbruch, damit das Geld im Sommer fließen kann.

Auf Unternehmensseite dürfte der Industriekonzern Thyssenkrupp im Fokus der Anleger stehen. Er Will Betriebsräten am Freitag erste Einblicke in den geplanten Umbau der Stahlsparte geben. Zunächst sollen nur die Arbeitnehmervertreter bei dem am Nachmittag geplanten Treffen des Wirtschaftsausschusses informiert werden.

Kursgewinne der Wall Street hatten den Dax am gestrigen Donnerstag trotz der politischen Unsicherheiten ins Plus gehievt auf 12.230,89 Punkte. Der EuroStoxx50 gewann sogar 0,6 Prozent auf 3492,51 Zähler. An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Gewinne eingegrenzt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,1 Prozent und der Nasdaq 0,2 Prozent höher. Der S&P500 stieg um 0,2 Prozent.

Kalt erwischt wurden Investoren am Donnerstag von Überlegungen der US-Notenbank, Geld aus fällig werdenden Wertpapieren aus ihrem Depot nicht mehr zu reinvestieren. Dies ging aus den am Mittwochabend veröffentlichten Protokollen der jüngsten Notenbank-Sitzung hervor. „Eine solche Maßnahme käme einer Zinserhöhung gleich“, betonte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Die Fed hatte nach der Finanzkrise Wertpapiere im Volumen von mehreren Billionen Dollar aufgekauft, um eine Wirtschaftsdepression abzuwenden. Die Aktienrally der vergangenen Jahre geht zum Großteil auf diese Geldspritzen zurück. Auf die Devisenkurse hatten die Fed-Protokolle nur geringe Auswirkungen. Der Euro bröckelte auf 1,0647 Dollar ab.