 Börse Frankfurt: US-Jobdaten beflügeln Dax

FrankfurtDie Rekordrally geht weiter und Grund dafür sind die starken US-Arbeitsmarktzahlen. Wieder gelang dem Dax ein neues Allzeithoch, das nun bei 12.677 Zählern liegt. Zuletzt lag der Dax mit einem Plus von 0,23 Prozent bei genau diesen 12.677 Punkten.

Im April wurden in den USA laut dem Bericht 211.000 neue Arbeitsplätze errichtet, die Experten hatten sogar „nur“ mit 185.000 neuen Stellen gerechnet. Zudem fiel die Arbeitslosenquote auf 4,4 Prozent – so niedrig war sie das letzte Mal 2007.

Auch die MDax-Anleger ließen sich mitreißen, er stieg zuletzt um 0,2 Prozent. Der SDax blieb dagegen mit 0,54 Prozent im Minus.

Die US-Börsen eröffneten dagegen verhalten, fielen aber durch die US-Jobdaten gestützt nur um leichte 0,1 Prozent zum Vortag.

Doch nicht nur die Situation in den USA beeinflusst den Dax, auch die Frankreichwahlen am Sonntag werden die Anleger nicht kalt lassen.

„Die Fahrt in Richtung 13.000 Punkte kann beginnen“, sagt Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. „Die Sorgen vor einem Zerfall der Eurozone haben sich bislang in keiner der Entscheidungen der Wähler bestätigt.“

Seinem Kollegen Heinz-Gerd Sonnenschein von der Postbank zufolge müssen sich Investoren aber noch etwas gedulden. „Die Märkte haben seit dem Sieg von Emmanuel Macron bei der ersten Wahlrunde im April schon einiges eingepreist.“ Außerdem müsse sich der europafreundliche Politiker für seine geplanten Reformen noch eine parlamentarische Mehrheit organisieren, betont Axel Angermann, Chef-Volkswirt des Vermögensverwalters Feri. Daher richteten Investoren ihre Aufmerksamkeit bereits auf die Wahlen zur Nationalversammlung im Juni.

Bei der Stichwahl tritt der europafreundliche und wirtschaftsorientierte Emmanuel Macron gegen die rechtsextreme EU-Gegnerin Marine Le Pen an. In Umfragen liegt Macron vorn, doch wie schon das Brexit-Referendum und die US-Wahlen in der Vergangenheit zeigten, kann man sich nicht unbedingt auf Umfrageergebnisse verlassen.

´

Bay Motoren führte zuletzt die Dax-Liste an und zwar mit einem guten Plus von 1,59 Prozent. Auf dem zweiten Platz lag zuletzt Thyssenkrupp mit einem Plus von 1,4 Prozent. Mit anderen Unternehmen hatte Thyssenkrupp vor der Stichwahl in Frankreich zu einem „Bekenntnis zu Europa“ aufgerufen.

E.on blieb mit minus 1,19 Prozent auf dem letzten Platz, gefolgt von BASF mit 0,74 Prozent im Minus.