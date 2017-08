 Börse Frankfurt : Verbale Abrüstung im Korea-Konflikt beruhigt Märkte

FrankfurtDie zahlreichen diplomatischen Bemühungen um eine Deeskalation im Konflikt zwischen den USA und Nordkorea haben am Dienstag die Anleger am deutschen Aktienmarkt noch ein klein wenig optimistischer gestimmt. „Zumindest aktuell sieht es so aus, als ob der Weg in Richtung einer bewaffneten Konfrontation für keine der beiden Seiten das bevorzugte Szenario ist“, sagte Aktienhändler Markus Huber vom Brokerhaus City of London. Zugleich seien momentan allerdings nur wenige langfristig orientierte Käufer aktiv, kommentierte Marktexperte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Der Dax hielt sich letztlich mit plus 0,10 Prozent auf 12.177 Punkte stabil und verteidigte damit seine Erholungsrally vom Vortag. Der Rückenwind nach starken Konjunkturdaten aus den USA hingegen hielt nicht lange vor. Der MDax schloss prozentual unverändert bei 24.791 Punkten. Der Technologiewerte-Index TecDax gab 0,01 Prozent auf 2.256 Zähler ab. Der EuroStoxx50 legte leicht auf 3.462 Punkte zu. Wegen des Feiertags in einigen europäischen Staaten und Regionen blieben die Umsätze aber dünn. Mit knapp 2,2 Milliarden Euro war der Aktienumsatz im Dax so niedrig wie zuletzt vor zweieinhalb Monaten.

Gefragt war die US-Währung. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, stieg um 0,4 Prozent. Er profitiere zusätzlich von den Signalen eines einflussreichen US-Notenbankers zugunsten einer weiteren Zinserhöhung vor dem Jahresende, sagte Rabobank-Analyst Lyn Graham-Taylor. Zusätzlich geschürt wurden diese Spekulationen von den überraschend starken US-Einzelhandelsumsätzen. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Der Euro rutschte zwischenzeitlich unter die 1,17er Marke und verbilligte sich auf 1,1694 Dollar. Zuletzt lag er bei 1,1733 Dollar.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte Entspannungssignale gesendet. Er wolle mit der Entscheidung über einen Raketenangriff auf die Pazifikinsel Guam, auf der die USA einen Militär-Stützpunkt betreiben, warten. Mit der Ausarbeitung der Pläne hierfür hatte Kim auf die „Feuer und Zorn“-Rede Donald Trumps reagiert, in der der US-Präsident Nordkorea gedroht hatte.

Mit der Entspannung in diesem Konflikt zogen sich Anleger aus der „Antikrisen-Währung“ Gold zurück. Sie verbilligte sich um 0,7 Prozent auf 1272 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Auch die als sicher geltenden Bundesanleihen warfen Investoren aus ihren Depots. Dies trieb die Rendite der zehnjährigen Titel auf 0,450 von 0,409 Prozent.

Unter Verkaufsdruck geriet auch das Pfund Sterling. Es war mit 1,2862 Dollar zeitweise so billig wie zuletzt vor einem Monat. Die britische Inflation fiel mit 2,6 Prozent niedriger aus als erwartet. „Dies zementiert die Einschätzung, dass eine Zinserhöhung der Bank von England (BoE) in diesem Jahr sehr unwahrscheinlich ist“, sagte Analyst Neil Wilson vom Brokerhaus ETX Capital. Außerdem gebe es Anzeichen, dass die Teuerung ihren Höhepunkt erreicht habe.

Am deutschen Aktienmarkt gehörte Talanx zu den Favoriten. Der Versicherer hob nach einem starken Halbjahr sein Gewinnziel für 2017 auf 850 Millionen Euro an. Dies decke sich zwar mit den Markterwartungen, schrieb Analyst Trevor Moss von der Berenberg Bank. „Es kann dennoch als ermutigend und als Zeichen für die gewachsene Zuversicht des Managements gewertet werden.“ Talanx-Titel stiegen auf ein Rekordhoch von 36,32 Euro und schlossen letztlich fünf Prozent im Plus bei 35,40 Euro.

Die Papiere von Air Berlin fielen dagegen um ein Drittel auf 0,51 Euro. Die angeschlagene Fluggesellschaft meldete Insolvenz an, nachdem Großaktionär Etihad den Geldhahn zugedreht hat. Der Flugbetrieb ist mit Hilfe eines Überbrückungskredits der Bundesregierung zunächst aber sichergestellt. Außerdem will die Lufthansa einen Teil des Unternehmens übernehmen. Deren Aktien weiteten daraufhin ihre Gewinne aus und notierten als größter Dax-Gewinner 4,7 Prozent im Plus. Die Konkurrenten Ryanair, EasyJet und Wizz rückten bis zu 4,2 Prozent vor. Dem Analysten Robin Byde vom Brokerhaus Cantor Fitzgerald zufolge hofften Investoren darauf, dass die Billig-Flieger nun ihren Marktanteil in Deutschland ausbauen können.

Im TecDax sorgten die Aktien von Evotec weiterhin für Aufsehen: Sie knüpften mit plus 1,13 Prozent an ihre Rally der vergangenen Tage an. Zwischenzeitlich erreichten sie mit 14,90 Euro ihren höchsten Stand seit 2001. Im SDax jedoch kamen die Anteilsscheine von Patrizia Immobilien und HHLA wegen negativer Analystenstimmen vom Bankhaus Lampe und der UBS mit 1,88 und 2,42 Euro unter Druck.

Der Einstieg des aktivistischen Hedgefonds Corvex Management hat am Dienstag den Anlegern Appetit auf Danone-Aktien gemacht. Ihr Kurs stieg in Paris um rund drei Prozent auf 68,40 Euro. Damit zählten die Papiere im Euro Stoxx 50 zu den Top-Favoriten. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte unter Berufung auf Insider berichtet, der Fonds besitze Anteile im Wert von 400 Millionen Euro, weil er Danone an der Börse für deutlich unterbewertet halte. Am Montag hatte ein Bericht der „New York Post“ über das angebliche Interesse von Kraft Heinz und Coca-Cola die Aktien um mehr als zwei Prozent in die Höhe getrieben.