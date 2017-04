 Börse Frankfurt: Wahlen in Europa machen Anleger nervös

FrankfurtNeben der Präsidentschaftswahl in Frankreich, deren erster Wahlgang am Sonntag stattfindet, und der deutschen Bundestagswahl im Herbst steuert die Europäische Union nun auf die dritte Richtungswahl im Jahr 2017 zu: Die britische Premierministerin hat Neuwahlen für den 8. Juni ausgerufen. Sie begründete den Schritt damit, dass sich das Parlament uneinig über den geplanten EU-Austritt ihres Landes sei. „Vom Brexit gibt es kein Zurück“, betonte May aber.

Während der Kurs des britischen Pfunds positiv auf die Ankündigung reagierte, drehten die europäischen Börsen mehrheitlich ins Minus. Der deutsche Leitindex Dax sank bis zum frühen Nachmittag um 0,64 Prozent auf 12 031 Punkte und notiert damit auf dem tiefsten Stand seit drei Wochen.

Schon in der Karwoche hatte der Dax knapp ein Prozent verloren. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, fiel um 0,67 Prozent auf 24 110,83 Zähler. Der Technologie-Index TecDax büßte 0,53 Prozent auf 2011,94 Punkte ein. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es sogar um 0,82 Prozent abwärts.

Auch auf dem Londoner Aktienmarkt ging es am Dienstag abwärts. Der Index FTSE 100 fiel nach der kurzfristig angesetzten Ansprache der Regierungschefin gegen Mittag um 1,25 Prozent auf ein Tagestief von 7236 Punkten. Die Neuwahlen erhöhten die politische Unsicherheit, sagte Neil Wilson, Experte vom Broker ETX Capital. Regulär sollte erst wieder im Jahr 2020 gewählt werden. Jüngste Umfragen deuteten darauf hin, dass Mays Konservative Partei einen erheblichen Vorsprung vor der oppositionellen Labour-Partei hat und ihre Regierungsmehrheit erheblich ausbauen könnte.

Die Börsen aber beschäftigt auch die Frankreich-Wahl. „Investoren haben derzeit nur die Entwicklung in Frankreich im Kopf und werden diese Woche sehr vorsichtig agieren“, sagte Chris Scicluna, Chef-Analyst der Investmentbank Daiwa Capital Markets. In aktuellen Umfragen trennen die vier wichtigsten Kandidaten nur drei bis vier Prozentpunkte. Für die erste Runde der Präsidentschaftswahl am 23. April sehen Demoskopen weiterhin den unabhängigen Kandidaten Emmanuel Macron sowie Marine Le Pen vom rechtsextremen Front National vorne. Ein Sieg der Euro-Kritikerin Le Pen bei der Stichwahl am 7. Mai würde die Börsen Experten zufolge ins Chaos stürzen und die Gemeinschaftswährung auf Talfahrt schicken.