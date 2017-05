Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Was der Tag bringt

Der weltgrößte Reisekonzern Tui nennt am Montag Details zur Entwicklung in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2016/2017. Schon im Februar hatte Tui angekündigt, trotz politischer Krisen in vielen Urlaubsgebieten seine Expansion vorantreiben zu wollen.

Im ersten Geschäftsquartal von Oktober bis Dezember stand unter dem Strich ein saisontypischer Verlust von knapp 118 Millionen Euro - ein Drittel weniger als ein Jahr zuvor. Der Umsatz zog auf vergleichbarer Basis um gut zwei Prozent auf 3,3 Milliarden Euro an.

Im Bankrottprozess gegen die Familie Schlecker muss am Montag (9.00 Uhr) der ehemalige Finanzchef der Drogeriemarkt-Kette in den Zeugenstand. Seine Einschätzung dürfte eine wichtige Rolle in dem Verfahren spielen.

Denn die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Schlecker schon Ende 2009 die Zahlungsunfähigkeit drohte. Europas einst größter Drogerie-Einzelhändler hatte aber erst im Januar 2012 Insolvenz angemeldet. Mehr als 25 000 Menschen in Deutschland und ebenso viele im Ausland verloren ihren Job.

Der Energiekonzern RWE musste im ersten Quartal des laufenden Jahres wohl Gewinnrückgänge hinnehmen. Der Konzern legt seine Zahlen am Montag (10.00 Uhr) in Essen vor. Nach Einschätzung von Analysten sind niedrigere Erlöse für den Braunkohlestrom und die Kernenergie des Konzerns für den Rückgang verantwortlich. RWE bleibe damit im hohen Maße von seiner Ökostromtochter Innogy abhängig, die das Unternehmen 2016 abgespalten und an die Börse gebracht hatte.